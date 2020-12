Vidám búcsú az óévtől - Dimash ajándékával A kazah énekes fenomén története 4. Igaz, nem sok okunk van az idén jókedvűnek lenni, de az optimizmus soha nem árt. Régebbi, kifejezetten újévi gálaműsorokból is válogattam videókat évzáró írásomba. Nem összegzés, csak egy kis jókedv. Mert ha nézzük is ezeket a felvételeket, tán még táncolni is kedvünk támad, otthon is. De ha csak jókedvre derülünk, már akkor is megérte. Zheldirme No, komám, itt az idő, oo hogy sziporkázz,

Trillázz, ahogy a kertben a csalogány,

Művészi magasságokba aj hogyha hágsz,

Egyre csak acélosodsz, mint a bolát. (bolát: kard) A kazah köszöntő és a Screaming astanai képek előtt hangzik el. Kazahsztán fővárosát itt még így hívták, 2019-től Nur-Sultan. Igazi évvégi hangulat, tűzijátékkal. Egy pörgős szám a Bastau koncertről És egy hagyományos kínai újévköszöntő: Nagy várakozással tekintünk a január 16-i online esemény elé - aminél az a változás lépett életbe, nagy köszönettel Dimashnak és teamjének ezért az igazán nagylelkű ajándékért, hogy nem csak egy alkalommal tekinthető meg, hanem a megvásárolt jegyért még egy héten keresztül, korlátlanul. Dimash december 29-i üzenete https://dimash-merchandise.myshopify.com/collections/all „Barátaim és szeretett Kedveseim, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatja az első online műsoromat! Az ünnepek sok ember számára ünnepi és boldog időszakot jelentenek, de egy ilyen nehéz év során sok család elvesztette szeretteit és helyrehozhatatlan károkat szenvedett. Ne feledje, hogy a jótékonysági szervezetek révén képviselem a jegyek és áruk megvásárlását, és segítem a családokat ebben a nehéz szükséghelyzetben. Mutassuk meg a világ többi részének a szeretet erejét! Mutassuk meg mindenkinek, mi történik, ha kedveseim mind a remény és az együttérzés hangjaként egyesülnek!”

Ráhangolódásként ismét felidézünk egy ARNAU koncertet, 2020 márciusából, Kijevből. Mindjárt úgy kezdődik, hogy a hímzett ukrán inget a fellépés előtt egy órával kapta Dimash a rajongóitól és abban jelent meg a színpadon, háláját kifejezendő, a Dears (rajongóit így nevezi) nagy örömére. 30 percnél már fergeteges a hangulat, érdemes figyelni Dimash táncolását is. A Give me your Love, a War & Peace saját szerzeményei. Kazah dalok is elhangzanak, mint Dürdaraz és Daididau. Miután elénekli a vendéglátók felé való figyelmességből az ukrán dalt az édesanyjának is, aki ott ül a nézőtéren, hosszasan ünnepli a közönség. És benne van az a végtelenül kedves, felejthetetlen jelenet, amikor megzavarja egy néző a bekiabálással – amiből egy váratlan improvizáció lesz, meg is köszöni Dimash a végén egy meghajlással a bekiabáló felé. A videó utolsó 20 másodpercében látható még négy dal külön linkje, amelyek szintén ezen a koncerten hangzottak el, de annyira kiválóra sikerültek, hogy érdemes volt ezeket külön kiemelni a koncertvideóból. Az egyiket mutatom csak meg, nagyon formabontó minden szempontból, de akár újévi áldásnak is felfogható a legvége, nem érdemes kihagyni a látványt (sem). A mai ajánlatban kazah, orosz, ukrán, angol, francia és kínai nyelveken énekel. Minden dal fordítása megtalálható ezen az oldalon, köszönettel a fordítók munkájáért: https://lyricstranslate.com/hu/dimash-kudaibergen-lyrics.html Szerző: Nagy Gabriella [2020.12.30.]