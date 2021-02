A Dal 2021 harmadik válogató - ők lépnek színpadra Szombaton A Dal 2021 utolsó előtti válogatóját izgulhatják végig a Duna Televízió nézői 19.35-től. A tét most is az elődöntőbe jutás. A harmadik válogató 10 produkciója közül is négy dal a zsűripontok, egy pedig a közönségszavazatok alapján csatlakozik az eddig tíztagú élmezőnyhöz. A következő élő show-ban az alábbi produkciók mutatkozhatnak be. Beneath My Skin Ébredj! (Dunai Gergő, Hercz Tamás, Taksz Ákos, Balogh Péter / Dunai Gergő) Chain Bridge Pop Messze valahol (Hajdu Erik, Hajdu Zoltán, Szombathelyi Dávid, Bauer Attila, Kádi Balázs, Varga Zoltán) Csondor Kata Bosszúállók (Vigh Arnold / Csondor Kata) Katona Petra Viszlát Múlt (Katona Petra, Kovács Dániel, Koszorú Attila Gábor, Gerendás Dániel) Kozma Orsi Változik a világ (Bartalos Jenő) NÁGI és Betti Gyere velem (Nági, Betti) Nagy Szilárd feat. Ragány Misa Drága Hazám (Szűcs Norbert, Nagy Szilárd, Ragány Misa / Hujber Szabolcs, Nagy Szilárd, Ragány Misa) Pink & The Panthers Sodor a szél (Pink Edvárd) Swing à la Django és Herrer Sára feat. Sárközi Lajos Maradok (Toldi Miklós, Polgár Odett / Szepesi Mátyás) Szekér Gergő Hazatérsz (Szekér Gergő / Szekér Gergő, Varga Viktor) [2021.02.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu