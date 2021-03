Köszöntsük Tóth Verát! Boldog születésnapot kívánunk! A Megasztár első évadának győztese március 3-án ünnepli születésnapját. Tóth Vera a csodálatos Balaton-felvidéki Tapolcán született 1985-ben. Már egészen kicsi korában lehetett érezni, hogy különleges zenei érzékkel van megáldva. Ezt az óvodában is észrevették.



Szülei az óvónők tanácsára zenei tagozatos általános iskolába iratták be. Itt elsajátította a zene alapjait.



Később, a középiskola idején megismerte felfedezőjét, Kati nénit, aki tinédzser korában egyengette útját.



Később Wöller Adél musical stúdiójába került, ahol megismert nagyon sok profi énekest, akiktől rengeteget tanult és ahol rengeteg rutint szerzett.



18 éves korában anyukája, a nevében jelentkezett a Megasztár című tehetségkutató műsorba, aminek válogatójába sikeresen bekerült az addigi portfóliója alapján.



A selejtezők után a döntős csapat tagja lehetett, ahova Presser Gábor, Pély Barna, Pierrot, Bakáts Tibor és Spitzer Gyöngyi-Soma juttatta be kimagasló teljesítménye miatt. Itt nagyon rövid idő alatt, országos népszerűségre tett szert.



A műsor közönségszavazatai alapján Vera győztesként került ki a Megasztárból, így Magyarországon a 2004-es év hangja lett. Ez áttörést és fényes karrierje indulását jelentette. A nehéz, fennmaradásért küzdő évek, még több emberismeretet és színpadi rutint hoztak neki, szinte a nagyközönség szeme láttára nőtt fel. A sajtó erőszakos, kíváncsi cselekedetei ellenére sem vált “celebbé”, nevét nem tudták elhitelteleníteni a cikkek, melyek néha felemelték, néha pedig földre dobták. Elismert énekesnő lett. Egészen fiatal korától dolgozhatott Horváth Charlieval, Demjén Ferenccel, Somló Tamással, Balázs Fecóval és nagyon sok legendás zenésszel. Ezeket az ismeretségeket Rózsa Istvánnak, az első producerének köszönheti. Első lemezét is a Rózsa Records adta ki. László Attila jazz gitáros volt a zenei producere, Cserháti Zsuzsa stábja írta neki a dalokat, így ezek a körök gyermekükként tekintettek az akkor tizenkilenc éves énekesnőre.



2005-ben országos turnéjának megkoronázásaként a Művészetek Palotájában adták át első aranylemezét, turnézáró nagykoncertjén. Mindezt megelőzően miniszteri elismerésben részesítették.



Négy lemeze jelent meg eddig. 2012-ben önálló, Cserháti Zsuzsa emlékestet adott a Budapest Sportarénában énekes vendégekkel.







Énekelt már Sting, Lenny Kravitz előénekeseként, zenél a Budapest Jazz Orchestrával együtt is, akikkel formabontó koncerteket adnak az ország számos pontján, különböző, nem feltétlenül a jazz műfajában jeleskedő, izgalmas vendégekkel. Vera hitvallása az, hogy szépen, lassan kell dolgozni és mindig a minőségre kell törekedni. Rózsa István producertől hallotta azt a mondatot, ami meghatározza életét: „Hosszútávra tervezünk”. 2017-ben turnéra indult Dés Lászlóval, ami 35 nagykoncertből állt országszerte és a Budapest Arénában tették fel a koronát teltház előtt.



Folyamatosan dolgozik és a zene mellett kedvesével, Pauli Zoltánnal megálmodták közös videó blogjukat, melynek „Együtt megyünk„ a címe.



Együtt járják az országot és különleges pihenési lehetőségeket, szállás helyeket, termelőket, séfeket, éttermeket, ételeket, borokat, borászokat mutatnak be a közönségnek.



Vera azt vallja, hogy a gasztronómia nagyon fontos ma és akkor az igazi, ha az íz élménye zenével is találkozik.



Különleges, egyedi esteket tartanak borászokkal, finom falatokkal, kellemes, intim hangulatban, ahol a közönség igazán felszabadulhat. Vera zenekara a Tóth Vera Quartet egyre sikeresebb pályát jár be. Velük zenél a legtöbbet, összeszokott, családias hangulatban, ahol a profizmus alapjaira építik előadásukat. Vera zenéje csemege mindazok számára, akik a minőségi muzsikát szeretik hallgatni. [2021.03.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu