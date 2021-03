Befejeződött A Dal 2021 - megvan a győztes Idén a jubileumi, 10. dalválasztó show-ban 40 dal mutatkozott be a válogatók alatt. Az elmúlt 6 hét pedig arról szólt, hogy a nézőkkel együtt kiválasztották a legjobb nyolc dalt, melyeknek előadói szombat este A Dal 2021 döntőjében mérkőztek meg egymással. A döntő versenyzői: Swing à la Django és Herrer Sára feat. Sárközi Lajos: Maradok

Katona Petra: Viszlát Múlt

Andelic Jonathan: Áldom

BariLaci: Féltelek

Radics Gigi: Egy vagy velem

Mudfield: Nincsen szerencsém

Süle Zsolt: Befúj

Kaukázus: Egyetlen szó A döntőben a zsűri által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot kapott 4 produkcióra szavazhattak a nézők, a végső győztesről tehát a közönség dönt.



Első körben a zsűritagok pontoztak, akik kaptak egy-egy pontozólapot, amelyre négyféle pontszámot osztottak ki: 4-6-8 és 10 pontot adhattak annak a négy dalnak, melyeket a legjobbnak tartanak.



A zsűrpontszámok alapján a 4 legjobb dal:



BariLaci: Féltelek

Radics Gigi: Egy vagy velem

Süle Zsolt: Befúj

Kaukázus: Egyetlen szó



A Dal 2021 győztese: Kaukázus: Egyetlen szó



Az év dalának előadójával a közmédia egy éven belül legfeljebb tíz dalból álló lemezfelvételt, egy zeneszámból videóklipet készít, a győztes emellett pénzjutalomban is részesül, amelyet zenei produkciójának fejlesztésére fordíthat.



Az év dala énekesének nyereménye tízmillió forint. A zsűri pontjai alapján legjobb négy közé kerülő másik három produkció öt-öt millió forinttal gazdagodik, a további négy döntős versenyző egy-egy millió forintot fordíthat zenei produkciója fejlesztésére. Andelic Jonathan nyerte az akusztik-versenyt



A válogatókba jutott 40 szerzeményből készült akusztikus verziók is összemérték erejüket az elmúlt hetekben, a nézők az interneten szavazhattak ezekre az átdolgozásokra.



A díjat A Dal 2021 zsűritagja, Ferenczi György adta át a győztesnek, Andelic Jonathannak. [2021.03.13.]