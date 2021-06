Kapcsolatok • Wellhello Láttad már? Wellhello: Kismacska - dalszöveg itt Megérkezett a Wellhello: Kismacska című újdonsága. szöveg: Fluor

zene: Diaz

gitár: Faragó Viktor

bassgitár: Körös Tamás

master: Anorganik A dalt kiadja a Supermanagement. Rendező - Lengyel Andor

Operatőr, vágó - Temesi Ádám

Art Director - Lukácsi Liza

Gyártásvezető - Kammerhofer Orsolya

Kameratechnikusok - Horváth Richárd, Lénárd Tamás

Fővilágosító - Vékony Dániel

Világosítók - Diosi Zoltán, Kormány Kristóf

Smink - Gulyás Noémi, Craciun Eszter

Haj - Jenei Szandra

Styling - Varga Anita

Styling asszisztensek - Bereczki Panna, Mérges Flóra Koreográfus - Kurucz Sándor

Táncosok - Adorján Ramóna, Csibra Inci, Farkas Amáta, Frindik Nóra, Kaló Judit, Kovács Petra, Perovics Eszter, Sharpe Kata, Szabó Kitti, Tóth Eszter. Kismacska - Virág Fanni







Wellhello: Kismacska - dalszöveg



Én nem mondtam, hogy ne menj

Azt te szoktad nekem

De min is vitáztunk baz?

Meg kéne hogy legyen

De már akkor se tudtam

Mikor épp véresre karmoltad a fejem

Légyszi ne legyél gonosz velem

Mert nekem is előjön a gonosz felem

A telefonomra rakom a mancsom

És sok kis árva kismacskára írok majd rá random

Épp dorombolnak a padlón

Meg dorombolnak a kádban

A lépcsőházban, a liftben, a konyhaasztalon

Meg a teraszon kevés ruhában



De az életnek nélküled nincs haszna

Bármit is tettem, gyere haza kismacska



Két dolgot keresek mindig

Csak téged és a bajt

De most már nincs több húzás

Ez már nem sokáig tart

Békét akarsz vagy megtudni, kinek van igaza?

Vannak esték, mikor nagyon szorít a pizsama

Tegnap óta írok, de még nem jöttél haza

Én meg csak keresem, hogy merre jársz kismacska



Aki elküld majd, aki veled marad

Van egy tippem, mindkettő én leszek holnap



Amin táncolunk, vékony jég

Sátáni, csak épphogy szép

Kismacska, a miénken kívül

Mondd csak, hány életed van még?

Összeakad a gombolyag

Mélybe lököd a dolgokat

Engem meg persze hogy kiakaszt

Majd hívj, ha már tudod, hogy mit akarsz



De az életnek nélküled nincs haszna

Bármit is tettem, gyere haza kismacska



Két dolgot keresek mindig

Csak téged és a bajt

De most már nincs több húzás

Ez már nem sokáig tart

Békét akarsz vagy megtudni, kinek van igaza?

Vannak esték, mikor nagyon szorít a pizsama

Tegnap óta írok, de még nem jöttél haza [2021.06.10.]