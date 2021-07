Megkezdődtek a Szegedi Szabadtéri Játékok idei Moliére-komédiájának próbái

Az örökérvényű kacagtató vígjáték Herczeg T. Tamás rendezésében látható az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, augusztus 8-án és 9-én.

Hiába telt el több száz év, ma is éppolyan aktuális és ízig-vérig modern vígjáték a Scapin furfangjai.



Az Újszegedi Szabadtéri Színpad idei komédiájának helyzetei és karakterei mindannyiunk számára ismerősen csengenek: a képmutatók, a pénzsóvárok és fösvények ma is köztünk élnek.



A pergő cselekmény mozgatórugója ezúttal egy ravasz szolga, aki hamar felismeri az emberek esendőségét, és kedve szerint irányítja őket.



A darabban a korábbi Moliére- produkciókból ismert népszerű művészek mellett a Jászai-díjas Koltai Róbert, és számos magyar játék-és tévéfilm elismert művésze, Cserna Antal is főszerepet kapott.

Fotó: Szegedi Szabadtéri / Szabó Luca

[2021.07.08.]