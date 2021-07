Indul a Vámpírok bálja nyári szériája

Indul a Vámpírok bálja nyári szériája A PS Produkció 14 évvel ezelőtt bemutatott sikerdarabja kétéves kényszerszünet után, július 15-től visszatér a Pesti Magyar Színház épületébe A világszerte népszerű̋, kultikus Polanski-filmből készült vámpírkomédia méltán elhíresült magyarországi változata a hatalmas hazai és külföldi rajongótáborának örömére július 15-től újra látható a Pesti Magyar Színház épületében.



A magyar változat bombaként robbant be a köztudatba, mára alig akad olyan ember, akit ne kerített volna hatalmába a látványos produkció́. Immár tizennégy éve, leginkább nyári előadásblokkokban kerül veszélybe a nézők nyaki ütőere a Magyar Színházban, a Vámpírok bálja előadásain.



Erdélyi havasok, vámpírvadászat, titokzatos szenvedély, szerelem, humor és borzongás. Erről szól a darab, melyet 2007 óta óriási sikerrel játszanak Budapesten. Az 1967-ben világhírűvé vált Polanski-film színpadi változatának nagy sikerű budapesti előadását a független színházként működő̋PS Produkció́, Simon Edit producer indította hódító́útjára a Zenés Színházért Közhasznú Alapítvány együttműködésével és támogatásával.



A mai napig teltházakat produkáló́ előadás által a hazai közönség is bepillantást nyerhet a világ musical színpadain is látható́varázslatos, profi módon megalkotott mesevilágba.



Az egyedülálló́minőséget és sikert a gondosan kiválasztott szereplők, a kiváló tehetségű zenekari művészek, az egyedülálló látványvilág és a neves nemzetközi alkotógárda garantálja.

A szereposztás folyamatosan bővül és egyben fiatalodik, rendszeresen fedez fel új tehetségeket a produkciós team: Simon Edit producer, Cornelius Baltus rendező̋, Dennis Callahan koreográfus, Póka Balázs művészeti vezető̋és Balassa Krisztián zenei vezető, karmester. Évről-évre vannak visszatérő szereplői is az előadásnak, idén nyáron újra látható lesz Sarah szerepében Réthy Zsazsa, Fekete vámpírként Zsíros Gábor és a Piros csizmák szólótáncosa Rákász Dániel.



A tizennegyedik évad új felfedezettje Pacskó Dorka Sarah szerepében mutatkozik be július 17-én, a délutáni előadáson. A PS Produkció a 2021-es nyári előadásaival az idén áprilisban 73 évesen elhunyt Jim Steinmannak, a Meat Loaf és a Vámpírok bálja musical Grammy-díjas zeneszerzőjének állít emléket.



