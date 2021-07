Ez az a nap! 2021 a Várkert Bazárban Az előzetes regisztrációk szerint hatalmas érdeklődés várja a modern gospel legismertebb hazai előadóit felsorakoztató Ez az a nap! eseményt. A július 24-i rendezvényen ezért a szervezők a Várkert Bazár mellett lévő Neoreneszánsz kertet is megnyitják, ahol az érdeklődők kivetítőn követhetik az ingyenes, de regisztrációhoz kötött összejövetelt. Tavaly többek mellett Caramel és Mező Misi is élőben jelentkezett be a Puskás Aréna első koncertjén, amit – a pandémia okán - online követhetett a nagyközönség, míg több Grammy-díjas nemzetközi előadó kifejezetten erre a rendezvényre készített zenés videót küldött a szervezőknek. Az Ez az a nap! rendezvény ezzel történelmet írt a Puskás Aréna rövid fennállása óta: az öt órás online koncertet többszázezren követték itthonról és szerte a világból. „Tavaly még úgy terveztük, hogy 2021-ben sikerül megtartani az Ez az a nap! 20. éves jubileumi nagy összejövetelét élőben is, azonban az elhúzódó járvány miatt idén sem sikerült a Puskás Arénába meghívni a több országból várt közönséget és a nemzetközi és hazai előadók sorát” – meséli László Viktor alapító-főszervező. A szervezők a monstre rendezvényről azért nem mondtak le, reményeik szerint 2022-ben sikerül megtölteniük a Puskás Arénát. “Idén azonban mindenképpen élőben szerettünk volna találkozni a közönségünkkel” – folytatja a főszervező. A lehetőségeket és az aktuális szabályozásokat figyelembe véve úgy döntöttek, hogy az idei évre meghirdetett időpontban – 2021. július 24-én – egy különleges alkalmat szerveznek. A szabadtéri eseményre a budai vár oldalában található Várkert Bazárban kerül sor.



"Az előzetes regisztráció alapján azonban a Várkert is szűkösnek bizonyul, ezért megnyitjuk a Neoreneszánsz kertet is, ahol kivetítőn követheti a közönség Caramel, Pintér Béla, Csiszér László, Prazsák László és a Karneol koncertjét" – tette hozzá a főszervező. A rendezvényre a hatályos magyar törvények alapján védettségi vagy oltási igazolvánnyal lehet belépni. A Neoreneszánsz kertbe igazolvány nélkül is be lehet jönni. A vendégeket már 16.30-tól várják és a programok 18 órakor kezdődnek. A rendezvényt a szervezők élőben közvetítik az Ez az a nap! YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Az eseményre itt lehet regisztrálni: https://mailchi.mp/ezazanap/varkertbazar2 [2021.07.18.]