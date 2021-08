Újra együtt - 2021. augusztus 20-ai programok Tatabányán Augusztus 19-20-án a Csónakázó tó újra összehozza a tatabányaiakat! A megújult Millenniumi Park, ismertebb nevén Csónakázó-tó, két napra otthont ad az államalapítás ünnepének, benne olyan programokkal, melyek között minden korosztály megtalálja az aktivitásának, érdeklődésének megfelelőt. Aktivitásának, hiszen a sport, játék, családi vetélkedő, az állóképesség, a taktika és az ügyességi versenyek mind szerepet kapnak az ország egyik legnagyobb, 600 nm-en elterülő óriás Ninja Parkjában, amit a televíziós Exatlon műsorból már ismert kihívásokkal várja a versenyszellemű örökmozgókat. Különlegességét az adja, hogy ezt az egybefüggő családi játékpályát nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is használhatják majd, melyet egy extrém Air Show keretin belül mutatnak be a pálya üzemeltetői, melyben zenére komponált akrobatikus trükkökkel győzik majd le a gravitációt, a profi parkour extrém sportolók. A sport szerelmeseinek elhozunk egy kétszeres Guinness Világrekorder, huszonnégyszeres Országos Bajnok aranyvilla díjas Triál versenyzőt, Hegedűs László Hegét, aki egy hihetetlenűl látványos show keretein belül mutatja majd be hogyan tudja kezelni a bringát, amivel a triál sport extrém világát összeköti majd a kilátogató emberekkel. Aki pedig leginkább csak látványban szereti a mozgalmasságot, trial bicikli show-n, UV color party-n és a Ninja Park bemutatóján ámuldozhat, de a zenétől a kézműves foglalkozásokig, a tánctól az Air Show-ig, a tűzijátéktól a kenyérsütő versenyig egyedülálló programokkal, családi vetélkedőkkel szeretnénk összehozni a tatabányaiakat! A város célja, hogy a hosszú bezártság után újra találkozhassanak a tatabányaiak a Csónakázó tó környékén. A fesztiválhangulatról nem csak a neves előadók, de egy igazán karakteres házigazda is gondoskodik – Ferencz József Fittikém, a Kém, aki sorra járja majd az egyes programokat és a színpad Led falán keresztül buzdítja részvételre a közönséget. Akik pedig a színpadról szórakoztatják, táncoltatják, énekeltetik a nagyérdeműt: a zenész, énekes, harmonikás Szabó Ádám, az év producere DJ Willcox, az év mainstream DJ-e Metzker Viktória, a producer, dalszerző -és MC, DJ Pixa, a Partyssimo zenekar egy nagyszabású koncert showval táncoltat majd meg minket, valamint a feltörekvő helyi fiatal szupertehetségek is megmutathatják magukat: Rúzsa Nikoletta, Horváth Zorka, Diószegi Orsolya, Hadobás Zorka, Janovszki Csenge, a Quack és a Creation Funday zenekar várja majd kora este az érdeklődőket! A Nyári Fesztivállal hivatalosan is birtokba vesszük a megújult Millennium parkot. A város szívében a szabadidősport színes választéka csábítja mozgásra az ide látogatókat. A sárberkiek és az újvárosiak már használják a fitness eszközöket, róják a köröket a tó körül, a gyerekek kalózokká válnak a mesebeli játszótéri hajóban. Augusztus 19-20-án a város vendége lesz Újvári Izabella footgolf játékos, magyar labdarúgó válogatott atléta, és Kiss Virág Arnold Classic Europe fitness győztes testépítő és életmód tanácsadó, akik segítenek elkezdeni vagy éppen folytatni a mozgást, újabb teljesítménycélokat kitűzni azoknak, akik nem adják fel egykönnyen. Megsütjük Tatabánya kenyerét is egy nagyszabású kenyérsütő verseny keretein belül. Tatabánya Megyei Jogú Város és A Vértes Agorája a családok, egyéni jelentkezők, valamint csapatok számára is meghirdette a „Süsse meg Ön elsőként Tatabánya kenyerét!” című hagyományteremtő versenyét! A Tatabánya Kenyere címre – már készülnek a receptek, az egyelőre titkos összetevőkkel. Az otthon sütők és amatőr pékek számára a Vértes Agorája weboldalán (avertesagoraja.hu) találják meg a verseny kiírást és a részleteket. Mire elérkezünk Szent István Napjához, nyilvánossá válik, milyen lisztből milyen arányú keverékkel, milyen egyedi ízekkel sülnek a ropogós cipók. Sok-sok újdonság, látnivaló, élmény vár tehát mindenkit a Csónakázó tó környékén augusztus 19-20-án. A rendezvény nyitott, védettségi igazolvány nélkül is látogatható. Programok itt - 2021. augusztus 20. – programok Tatabányán [2021.08.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu