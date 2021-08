Szeptember elején rendezik Miénk a város fesztivált Kaposvárott Miénk a város fesztivál 2021 Kaposvár - Három napig különböző előadások és koncertek várnak mindenkit két helyszínen. A tavalyi év nem kedvezett a fesztiváloknak, de idén, ha korlátozásokkal is, lehetőség nyílt megrendezni a Miénk a város fesztivált.



2021. szeptember 3-5 között nem kisebb fellépők látogatnak el a városba mint Charlie, Tóth Andi, Lotfi Begi, a Honeybeast, a The Biebers, Nemazalány vagy éppen a Brains. A Kossuth tér mellett a múzeum előtti kisszínpadnál is lesznek műsorok. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a fesztivál nagykorúak esetében csak védettségi igazolvánnyal, kiskorúak esetében védettségi igazolvánnyal rendelkező nagykorú kísérete mellett látogathatók.



A Rippl-Rónai Múzeum előtti kisszínpadnál a szeptember 3-án (pénteken) 10 és 17 óra között megrendezésre kerülő Civil napon a látogatók kézműves bemutatókon, színpadi, zenés - táncos és irodalmi jellegű fellépéseken keresztül ismerhetik meg Kaposvár civil közösségeit. A Civil nap programsorozat részeként 14 órától a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola harmonikás- és magánénekes növendékei mutatkoznak be, valamint 14.30-tól a Kaposvári Fúvószenekar szórakoztatja a közönséget. 15.00-tól a kaposvári KultúrTalálka zenél a nagyérdeműnek, majd a Somogy Zenekar kíséretével TiTi táncházon vehetnek részt. Este hattól a Branka Trio, Básits Branka Junior Prima díjas zenész vezetésével ad koncertet. Az estét az Aire Libre Trio zárja.



A Kossuth téren, a nagyszínpadon péntek 17 órától a Nemazalány zenél, akiket 19 órától a The Biebers követ, majd 21.30-tól Charlie zárja az estét, akivel többek között a kaposvári származású László Attila is játszik majd.



Szeptember 4-én (szombaton) a kisszínpadnál 11 órától kezdődnek a programok, az Agóra Népzenei Szakkör bemutatójával. 11.30-tól a Danza Del Amor SE-t láthatják a színpadon. Délután 14.00-tól a Füred Rock Szín Kör lép fel. 15 órától a Cactus Salad nevű kaposvári gitárduó ad koncertet, majd a Stardust akusztikus koncertjét hallgathatják. 18.00-tól Kustán Ádám zenél a fesztiválozóknak, a szombati estét a kisszínpadon a The End akusztik koncertje zárja.



A nagyszínpadon 16.30-tól Brains koncert várja a közönséget, 19.00-től Horváth Tamás zenél, az este utolsó fellépőjeként Lotfi Begivel bulizhatnak a fesztiválozók.



Szeptember 5-én (vasárnap) a kisszínpadon 11.00-tól a Ládafia Bábszínház előadását láthatják a gyerekek. 14.00-tól az EleveN gyerekzenekar koncertje, 15.00-tól Joós Tamás interaktív gyerekműsora majd 16.00-tól a Buborék együttes szórakoztatja a kicsiket és nagyokat egyaránt. 18.00-tól a Mardi Gras Jazz Band zárja az estét és a fesztivált a kisszínpadon.



A Kossuth téren 17.00-tól Tóth Andi ad koncertet, akit 19.30-tól a Honeybeast zenekar követ a Miénk a Város fesztivál zárásaként. [2021.08.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu