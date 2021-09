Kapcsolatok • Gájer Bálint Rossz hírt közölt Gájer Báiint: "Megértéseteket köszönöm!" Gájer Báiint betegség miatt kénytelen lemondani a szeptember 12-ei budapesti koncertjét. "A mai koncert betegség miatt ELMARAD! Sajnos engem is elért a megfázás és a tegnapi három fellépés után, már nem maradt túl sok hangom.



Az eddigi énekesi karrierem során soha nem fordult elő, hogy miattam elmaradt egy koncert.



Most úgy láttam jobbnak, ha nem erőltetem túl a hangszálaim. Megértéseteket köszönöm! Bálint " - közötle az énekes a hivatalos oldalán [2021.09.12.]