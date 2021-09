Válogatáslemezen szerepel közkedvelt előadók közt Hársházi Szabi az új dalával Közösségi oldalán jelentette be Hársházi Szabi, hogy a legújabb „Elment az eszem” című dala felkerült egy válogatásalbumra, amelyen a Muzsika TV egyik legnépszerűbb előadójának (Sihell Ferrynek) a műsorában rendszeresen látható előadók új dalai hallhatóak. A – Zenebutik TV csatorna „Az élet dalos oldala” című reality műsorából 3 évvel ezelőtt megismert - zenei szakember tavaly szeptemberben állt elő első saját dalával. Azóta sorra készíti az újabbnál-újabb saját zenéit (amelyek egyre többet hallhatóak különböző zenecsatornákon); de ezzel párhuzamosan több előadóval is dolgozik dalszerző-producerként is. 17 előadó 20 dalát fogja tartalmazni a szeptember 15-én megjelenő „Szállnak a dallamok 2” című CD kiadvány, amelyen Szabi újdonsága is helyet kapott, Sihell Ferry, Henna, Csocsesz, Baby Gabi új dalai mellett, hogy pár ismert nevet említsünk a lemezről. A szóban forgó, fülbemászó szerzemény már látható volt Sihell Ferry Dallamokon át című műsorában, valamint pár nappal ezelőtt felkerült a legnagyobb videómegosztó portálra is. [2021.09.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu