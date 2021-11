Ismerd meg az új csodagyereket, Vitéz Laurát! Az alig 12 éves kislány már több rangos zenei díj nyertese. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy Vitéz Laura nevét hamarosan megismeri az egész ország. A roppant fiatal - és elképesztően tehetséges leány három éves kora óta énekel és zongorázik, mindössze négy évesen, már olyan világhírű zeneszerzők darabjaiból játszott hallás után részleteket, mint Sosztakovics II. Keringője. Hat éves volt, amikor elkezdett az otthoni zongorán saját műveket komponálni. Kilenc évesen pedig már nemzetközi szinten mérettette meg magát, klasszikus ének, majd zeneszerzés kategóriákban.



Először ének versenyekre nevezte be az Édesanyja, a moszkvai Magic Muse megmérettetésen rögtön az első helyet és a különdíjat szerezte meg a kis Laura. Tehetségére több európai és tengerentúli versenyen is felfigyeltek, a nívós, amerikai New York Star-on előkelő második helyezést ért el, az amszterdami Legends of the northern fjords-on szintén első díjazott lett, a legfiatalabb tehetség különdíját szintén bezsebelve, ahol olyan művészek méltatták tehetségét, mint Olga Adamovich Basile, a szentpétervári Rimsky-Korsakov Konzervatórium tanára.



Laura a legtöbb idejét azonban a zongora mellett tölti, így nem is meglepő, hogy már elkészült egy teljes saját albumra való alkotása. 10 önálló zongoradarabot komponált meg, a 12 éves csodagyerek, amelyekkel számos zenei megmérettetése nevezett be. Nemrég egy londoni versenyen a Future Talent Award-ot is elnyerte.



Számos további díjat is elnyert Vitéz Laura az idei évben, többek között a milánói, isztambuli és edinburghi megmérettetéseket. A zeneszerzői versenyekre online formátumban, egy-egy pályamű beküldésével lehet jelentkezni és az adott város vagy ország nemzetközi hírű -, komoly nevű zenei szakembereinek szavazatai - és véleményei alapján áll össze a díjazottak névsora. Egy biztos, Külföldön már felfigyeltek a magyar fiatalra, most itt az ideje, hogy hazánkban is mindenki megtanulja a nevét...



Íme Laura Prelude című szerzeménye [2021.11.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu