Zenés rituálé lesz ma Chick Corea emlékére

A műsor tisztelgés az idén elhunyt Chick Corea előtt. A koncert Corea szerzeményeiből áll, melyek a klasszikus-kortárs, avantgarde, jazz és latin műfajokat ölelik át.

A zenekar vezetője, MIRKO így vall a Chick Coreahoz fűződő kapcsolatáról: “Chick Corea nevét először 27 évvel ezelőtt hallottam, legelső jazz-zongora óráim egyikén, amikor azt a feladatot kaptam, hogy kottázzam le hallás alapján az egyik szólóját, majd tanuljam meg azt a hangfelvétellel együtt eljátszani. A szóbanforgó szerzemény Corea elektronikus korszakából való, így ez a hangszeres játékstílus lett az, amely azóta is a legerősebb hatással van rám.



A továbbiakban igen alaposan elmélyedtem művészetében; az elmúlt két évtizedben számtalanszor látogattam koncertjeit, és számos alkalommal személyesen is volt szerencsém találkozni vele. Számomra ő a non plus ultra zongorista, sőt, annál is több, zenei példaképem; nem ismerek rajta kívül olyan billentyűst (vagy bármilyen más hangszerest), aki ennyire tökéletesen játszik a hangszerén.



És itt alapvetően a színpadi megnyilvánulásaira gondolok, koncertlemezein (vagy olyan koncertjein, melyeket élőben hallhattam) soha nem tapasztaltam sem összhangzattani, sem technikai hibát. Kis túlzással persze, de szinte ijesztő statisztika ez: úgy tekintek rá, mint egy emberi testbe zárt tökéletes gépre, aki hibátlanul improvizál valós időben, és mégsem érzelemmentes. Nagyon váratlanul ért, amikor megtudtam, hogy idén távozott. Ő volt azon kevesek egyike, akiről azt hittem, hogy legalább száz évig fog élni…”



2021. december 04., 19:00, Kós Károly Művelődési Ház

[2021.12.03.]