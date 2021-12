Képgalériák • Poptarisznya képek Már 10 éve az életünk része a Poptarisznya.hu Nem túlzás azt állítani, hogy az online rádiózás műfajában ők a legjobbak. Olyan igényes műsoraik vannak, amilyenek más adókon nincsenek – vagy nem ebben a minőségben –, hallgatottságuk pedig hónapról hónapra, évről évre nő. És ez már így megy 10 éve. Úttörőnek lenni egy adott területen nem mindig a leghálásabb feladat. Hiszen szó szerint utat kell törni olyan műfajoknak, amelyek addig ismeretlenek voltak.



A Poptarisznya.hu online rádió lelkes csapata 10 évvel ezelőtt új műfajt honosított meg Magyarországon: az internetes rádiózás műfaját. Akkoriban még senki nem ismerte idehaza a podcast szót, és az online adások is jóval meghaladták a korukat.



A Poptarisznya.hu munkatársai azonban nem adták fel: folyamatosan igényesebbnél igényesebb tartalmakkal és exkluzív zenei arculattal rukkoltak elő.



A legendás rádióműsor címét kölcsönző rádióban legendás rádiósok, legendás rocksztárok és mentoráltjaik vállalták az úttörő szerepet, hogy egy újfajta tartalomgyártást elfogadtassanak idehaza, és meg is szerettessék azt a közönséggel. A jelenlegi csapat, B. Tóth László, Dombóvári Gábor, Fodor János, Hajcser Attila, Kiss Zoltán Zéro, Kovács József, Orbán Tamás, Popovics László, Sándor András, és Szigeti Ferenc – kizárólag a rendszeresen és élő műsorokkal jelentkező műsorvezetőket soroltuk – napi szinten azért dolgoznak, hogy a hallgatók a nap 24 órájában minőségi szórakozásban részesüljenek. Mert jelmondatuk ugyanaz, mint 10 éve: „A béke szigetének lenni a hétköznapok őrületének tengerében". Jöhet a következő évtized! A rádiós szakemberek továbbra is számítanak a hallgatókra. A jubileum kapcsán pedig csak annyit kérnek: vigyék jó hírüket, és minél több ismerősüknek mondják el: érdemes hallgatniuk a Poptarisznya.hu internetes rádiót! [2021.12.08.]