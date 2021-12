Szilveszter 2021 - programok Budapesten: infok itt! Szilveszter 2021 - programok Budapesten: infok itt! Szilveszteri Vacsora és Party a Symbol Budapest-ben Étel, ital, zene és tánc a Symbol üvegtetős Gardenjében, ahol méltóképpen mulathatod át az év utolsó éjszakáját! A különleges öt fogásos vacsora és a fergeteges ünneplés hangulatáról a vacsora alatt élő zenével Kollányi Zsuzsi, majd a dj pultból Antonyo, Dj Gomes (video disco) és Toto Jr. gondoskodnak. Éjfélkor konfetti ágyúval köszöntjük 2022-t, majd újévi fogásokkal kínáljuk vacsoravendégeinket, ezután pedig kezdődhet az ünneplés hajnalig. Ne maradj le a Symbol szilveszterről, gondolj időben a jegyvásárlásra! Vacsorás jegyeink évről-évre már karácsony előtt elfogynak! Szilveszteri Buli a Stifler Házban Szilveszterkor is vár a belváros legmenőbb amerikai stílusú, romkocsma hangulatú szórakozóhelye Budapesten. Az 1300 férőhelyes Stifler Ház négy tánctérrel, öt bárpulttal, játékteremmel, biliárd asztalokkal és az ország legnagyobb kerthelyiségével! Töltsd itt a szilveszter éjszakát és bulizd át magad az Újévbe! Szilveszteri Buli a Morrison’s 2-ben Szilveszterezz a Morrison’s 2-ben! Idén is a legnagyobb szilveszteri party itt lesz! Zengő Szilveszter 2021 "Ha szeretnétek részesei lenni egy felejthetetlen Óévbúcsúztatásnak és mindent elsöprő Újévköszöntésnek, ne habozzatok, mert Nálunk jó helyen jártok" - közölték a szervezők. Jazz Szilveszter a BJC-ben

A Budapest Jazz Clubban idén is a legnépszerűbb előadók koncertjei, hajnalig tartó Jam Session és a klub gasztro csapata által megálmodott, nagy műgonddal készülő négy fogásos, svédasztalos vacsora menü várja a Jazz Szilveszter vendégeit. Az este gördülékeny menetéről és pazar hangulatáról az esemény házigazdája, Berki Tamás jazz-énekes gondoskodik!

21:00 Kapunyitás

21:30 PANKASTIC! 23:00 ELSA VALLE ÉS A RÉVÉSZ RICHÁRD LATIN QUARTET 00:00 ÉJFÉLI PEZSGŐS KOCCINTÁS

00:30 OLÁH KÁLMÁN JR. QUARTET

Helyszín: Koncertterem A koncertek mellett éjféli pezsgővel, éjfél után házi töltött káposztával, 21:00 és 23:00 óra között pedig a klub saját konyhájában nagy műgonddal készülő alábbi svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket.



Szilveszter a Café Vianban "Szeretettel várjuk kedves vendégeinket egy ízletes öt fogásos vacsorára, majd egy hajnalig tartó fergeteges ünneplésre. A Fesztivál Akadémia Budapest rendhagyó szilveszteri élőzenei koncertjére a komolyzene, a balkáni és a klasszikus- cigányzene rajongóit várjuk. Éjféltől a 80-as és 90-es évek és napjaink jazz-pop slágerei és jazzsztenderdjei garantálják a felejthetetlen hangulatot." - közölték a szervezők. Akvárium Szilveszter – Las Vegas Edition / NECC PARTY Idén Szilveszterkor elhozzuk Las Vegast az Akvárium Klubba!