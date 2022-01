Sztárban Sztár 2022 - bejelentették a zsűri névsorát 2022 tavaszán vadonatúj évadával érkezik az ország legnagyobb házibulija, a Sztárban Sztár! A TV2 óriási sikerrel futó, legutóbb 2020 őszén látható közönségkedvenc produkciójának 8. szériájában is tizenkét híresség száll harcba, hogy hétről hétre egy-egy újabb hazai vagy külföldi zenei legenda bőrébe bújva bizonyítson. Hamarosan két új zsűritaggal tér vissza a Sztárban Sztár.



2022 tavaszán vadonatúj évadával érkezik az ország legnagyobb házibulija, a Sztárban Sztár! A TV2 óriási sikerrel futó, legutóbb 2020 őszén látható közönségkedvenc produkciójának 8. szériájában is tizenkét híresség száll harcba, hogy hétről hétre egy-egy újabb hazai vagy külföldi zenei legenda bőrébe bújva bizonyítson. A Magyarország legsokoldalúbb előadója cím megszerzéséhez az elszánt átváltozó művészeknek a nézők mellett, ismét a négytagú zsűrit is meg kell győznie. Az ítészek között az előző évadban látható Kökény Attila és Papp Szabi mellett, Lékai-Kiss Ramóna és a Mintaapákból is ismert, Makranczi Zalán foglal majd helyet. Nemsokára pedig az is kiderül, kik azok az ismert előadók, akik a profi maszkmesterek, fodrászok és stylistok segítségével mindenkit elvarázsolnak majd látványos produkcióikkal a stúdióban és a TV készülékek előtt. Majd az élő adások előrehaladtával arról is lehull a lepel, kihez vándorol az előző széria győztesétől, Szabó Ádámtól a megtisztelő, Magyarország legsokoldalúbb előadója cím. A műsor házigazdája Till Attila lesz. [2022.01.12.]