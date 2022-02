Gratulálunk! Farkas Gábriel kapta idén az S. Nagy István Emlékdíjat „Most élsz!”, „Kell, hogy várj!”, „Azért vannak a jóbarátok”, és még hosszan sorolhatnánk S. Nagy István dalszövegeit. A legendáról elnevezett kitüntetést idén Farkas Gábrielnek adta át Csongrádi Kata. Az S. Nagy István Emlékdíjat néhány évvel ezelőtt alapította a dalszövegíró özvegye, s minden évben egy olyan személynek adja, aki évek óta magas színvonalon képviseli férje slágereit. Csongrádi Kata idén egy igen sokoldalú művészt, Farkas Gábrielt választotta, aki előadóművészként és képzőművészként is egyaránt sikeres. „Igyekszem megfelelni ennek a fantasztikus megtiszteltetésnek és továbbra is szívből tolmácsolni S. Nagy gondolatait, hogy ezzel valóban örökzölddé váljanak” – mondott köszönetet Gábriel meghatódva a kitüntetés átvételekor. Az Emlékdíjat Csongrádi Kata saját televízió műsorában adta át az előadóművésznek, aki három dalt is énekelt az S. Nagy István életműből. Gábriel számára hatalmas elismerés, s megerősíti benne, hogy fontos az a kultúrmisszió, amelyet idén 25 éve folytat. Zenekarával a FARKAS GÁBRIEL BAND-del pedig 20 éve azon is dolgozik, hogy a magyar és amerikai könnyűzene klasszikusait mai hangszereléssel újból megismertesse a közönséggel. Így minden korosztály számára elérhetővé, hallgathatóvá váljanak olyan fantasztikus slágerek is, mint amelyeket S. Nagy István írt. A legenda emlékére idén is szerveznek koncertet, ahol természetesen Gábriel előadásában is hallhatjuk majd a dalszövegíró szerzeményeit. [2022.02.02.] Megosztom: