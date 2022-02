Kapcsolatok • Carson Coma Új videóval jelentkezett a Carson Coma A Carson Coma legfrissebb videójában egy negyven éves érettségi talákozót mutat be. A tagok előre repülve az időben, már megöregedtek, eltávolodtak egymástól és most nekiállnak nosztalgiázni. Az egykor reményteljes gimnáziumi banda tagjai rendesen megőszültek…, az egyik konteohívő lett, a másiknak „nagyon bejött az élet” és sikeres üzletember, de a többségükből egyszerű „átlagember” lett, akik kicsit maguk is megszürkültek a hétköznapokban. Ebben az alternatív valóságban a zenekar tagjai a gimi kezdetekor még ugyan egy zenekart alkottak, de középiskolai mindennapok nem tettek jót a barátságuknak. Hamar feloszlottak, nem nyertek Fonogram-díjat, nem adtak teltházas koncerteket, nem kaptak platinalemezeket. A klipet Fazakas Lőrinc rendezte, akivel a Carson Coma nem először dolgozott együtt, vele készítették a ‘Kék Hullám Kemping’ című balatoni videójukat is. A maszkmestereknek köszönhetően a kisfilmben most megnézhetjük, hogy a tagok miként öregedhetnek majd meg, és hogy ezt miként dolgozzák majd fel. A dal és a videóklip is a magában sokat mond a középiskolai hierarchiáról, a bullying intézményéről, illetve arról, hogy ezeket az „élményeket” hány évtizedbe telhet valakinek feldolgozni, elfelejteni. „Ezt a dalt a 22 éves Giorgio küldi a 17 éves Giorgio-nak.” - mondta immáron a valós idősíkunkban Fekete Giorgio a zenekar énekese. A zenekar a való életben viszont 2020-ban az év felfedezettjeként megnyerte a Fonogram-díjat, 2021-ben pedig a Lesz, Ami Lesz című második albumukat az ‘év hazai alternatív vagy indie rock lemeze’ kategóriájában jelölték a díjra, ami még ebben az évben elérte a platinalemez titulust. A Carson Coma következő lemeze pedig márciusban jelenik meg, melyet egy vidéki turnét követően a fővárosban először június 10-én a Budapest Parkban mutatnak majd be.



