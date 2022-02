Befutott az Atom újdonsága - íme a Váratlan árucikk (a csomagoló területen) Mutatjuk a klipet. Vesztél már össze önkiszolgálóval? Mi is. - indul az együttes tájékoztatóra a dalról. A 2018-ban alapított Atom debreceni punk-rock zenekar két nagylemez és számos klip után új

videóval jelentkezik.



A Váratlan árucikk a csomagoló területen címet viselő dal a szupermarketek önkiszolgálói ellen indít hadjáratot. Mindenkinek szól ez a dal, akit dühített már fel önkiszolgálós vásárlás a boltokban. A csapat elkezdte a munkálatokat a harmadik lemezén is és új próbaterembe költöztek a tavalyi évben. Az új videó forgatása már az új próbateremben zajlott, Dodi volt az operatőr és vágó, Tomster, a zenekar dalszerző énekes gitárosa pedig az utómunkáért felelt. Terveik kapcsán óvatosak, hiszen eddig a 2022-es év sem bíztató koncertek terén, így a csapat inkább az új dalok munkálataira fókuszál.



A fellépésekkel viszont amit lehet megragadnak idén is, ahogy tették ezt tavaly budapesti, debreceni vagy berettyóújfalui koncertjeikkel is. [2022.02.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu