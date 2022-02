Erdőhegyi Brigitta: "...én szerelmes vagyok ebbe a műfajba" "Nem esik nehezemre dívának lenni a színpadon" / Erdőhegyi Brigitta és Sándor András a Sláger KULT-ban Erdőhegyi Brigitta előadóművész azt az arcát is ismeri Budapestnek, amelyet csak kevesen, hiszen énekesként olyan exkluzív, elit helyeken lép fel, ahová csak kevesen bejáratosak - még előadóként is.



A díva egyebek közt az alkotási folyamat mélységének és magasságának lélektanáról is mesél Sándor Andrásnak.



A Sláger FM-en minden este 22 órakor a kultúráé a főszerep. Sándor András az egyik oldalon, a másikon pedig a térség kiemelkedő színházi, kulturális, zenei szcena résztvevői. Egy óra Budapest és Pest megye aktuális kult történeteivel. Hallgasd meg a beszélgetést! [2022.02.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu