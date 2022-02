EFOTT 2022 - Idén megújul az esemény 2022-ben megújul az ország legnagyobb hallgatói fesztiválja, az EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója). A 2020 óta tartó koronavírus-járvány vonzata, hogy számos ponton változott meg a fiatalok élete, és ez a fogyasztói igények változását is maga után vonta. Felértékelődtek a közösségi élmények, a családias hangulat, a célzottan fiataloknak szóló programok; valamint a megfizethetőség is prioritássá vált. Ezek a változások adják a „Tied a fesztivál” című koncepció alapját. Az egyetemistákat és főiskolásokat fókuszba helyező koncepció a magyar egyetemi és főiskolai hallgatók bevonásával kerül kialakításra. Várhatóan még ezen a héten elkezdik bejelenteni, kik lesznek az idei fesztivál külföldi húzónevei. A 2019-es év még rekord látogatószámot hozott az EFOTT számára, több mint 119 ezren vettek részt a fesztiválon, 2020-ban azonban a koronavírus-világjárvány miatt elmaradt az esemény.

A pandémia a 2021-ben megrendezett fesztivál programjára, gazdasági lehetőségeire is komoly hatással volt. Így az EFOTT – a komplett magyar fesztiválszervező szcénához hasonlóan – a nagy visszatérésre készül idén, az élő koncertek, a személyes találkozások ünnepére. Ezzel együtt a kulturális, turisztikai és sport programpaletta bővítésével és színesítésével is készülnek a szervezők. „A koronavírus-járvány megmutatta, hogy mennyire tud hiányozni a fiatalok életéből a közösségi élmény. Az ország legnagyobb hallgatói fesztiválja, az EFOTT abban látja szerepét, hogy a közönség valódi találkozási pontja legyen, amely családias hangulatot, megfizethető lehetőségeket, különleges programokat kínál a magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak” – fogalmaz Dr. Lasztovicza Gábor, az EFOTT Kft. ügyvezetője. Hozzáteszi: a külföldi headliner fellépőket várhatóan napokon belül elkezdik bejelenteni.

Az EFOTT közösségi jellegét erősíti az idén elindított „Tied a fesztivál" elnevezésű koncepció is, amely a Z-generációs célközönségre szabja a fesztivált, őket emeli a rendezvény középpontjába. Az eddigi tapasztalatokra alapozva az idei esemény sokkal jobban igazodik a célközönség igényeihez; izgalmasabb, a fiatalokhoz valóban közelebb álló fellépőkkel és programokkal. A megújulás a hallgatók elképzelései alapján valósul meg; akik az igényfelmérésen és tervezésen túl a megvalósításba is bevonásra kerülnek. A hallgatói igényekre alapozva a környezetvédelem és a fenntarthatóság lesz az idei EFOTT szervezésének egyik kiemelt fókuszpontja. Ennek megvalósulása a különböző egyetemi összefogások keretében, illetve a házigazdaegyetemmel, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel együttműködésben realizálódik. [2022.02.23.]