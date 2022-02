Új énekesnővel folytatja a Vasovski Live Inspirálódott, szívta magába az elmúlt év koncertélményeinek pozitív rezgéseit, hogy csupa jó hírrel térjen vissza a világon egyedülálló Vasovski Live. Nemcsak egy rendhagyó, klubpezsdítő saját szerzeménnyel, a „Kellettél”-lel köszönti az idei évet a sztárcsapat, hanem a világszínvonalú, díjnyertes énekesnőt, Lengyel Johannát is üdvözölhetjük körében. Egy merőben új dimenzió nyílt meg a hazai klubzenei élet előtt, amikor a DJ/producer, Mr. Vasovski két teljesen eltérő műfajt, a hangszeres zenét és az elektronikát keresztezte, megalapítva az ötfős Vasovski Live formációt, illetve ennek kibővített, szimfonikus változatát, a Vasovski Symphonic-ot. Ma már beágyazódott a zenekar a legnagyobb bulik és helyszínek eseményprogramjába, így kreatív feldolgozásaival igazi hídként funkcionál a fiatalabb generációk és a klasszikus zene közt. A bravúros együttes számára a tavalyi év egyfajta felkészülés volt 2022-re, aminek idei első termése meg is érkezett, harmadik önálló zenéjük formájában. „A „Kellettél” tavaly egy fellépésünkkor pattant ki a fejünkből, amikor a 3000 fő befogadására alkalmas Debrecen Hallban deep house/club house/kicsit lépegetős dalokat játszottunk, a közönség pedig megőrült az ilyen típusú zenék iránt. Mivel elenyésző számban találni magyar nyelven írt, crossover house zenét, ezért megírtuk ezt a felvételt” – emlékezett vissza Vasovski Norbi. A zeneszámban most teljes egészében az izgalmas dalszerző/előadó, Ya Ou hangját hallhatjuk, akinek éneke tökéletesen passzolt a szám sötétebb, maszkulinabb tónusaihoz - morajló alapbeattel és kiteljesedő fúvós témával a „Kellettél” egy csapásra a kedvenceink közé kerül majd! Norbi azt is elárulta, hogy már dolgoznak új projekteken, amiket egy új női hanggal álmodtak meg: ugyanis a Petőfi Zene Díjat frissen megnyert Lengyel Johanna váltotta Péterffy Lilit a Vasovski Live mikrofonja mögött. „Számos új saját szerzeménnyel és feldolgozással jelentkezünk idén, Johanna pedig igazi tüzet és energiát hozott nekünk, amit alig várunk, hogy megmutassunk mindenkinek” – mesélte az alapító. [2022.02.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu