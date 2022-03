Közeleg a 12. Frankofón Filmnapok Közeleg a 12. Frankofón Filmnapok, melynek keretében március 17-27. között a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art+ Cinemában és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A legnagyobb nemzetközi filmfesztiválok versenyprogramjából, valamint a César díj jelöltjei és nyertesei közül több is megtekinthető lesz. Az esemény nyitófilmje François Ozon legújabb alkotása, a Minden rendben ment. Történelmi filmek, drámák, vígjátékok, családi film, thriller, krimi, zenés film és több dokumentumfilm van a kínálatban és különleges kiegészítő programok is színesítik az eseménysorozatot. Március 18-án Horror Filmmaratont tartanak, másnap a Laurent Garnier: off the record című film vetítése után pedig electro party lesz a Toldi moziban. Március 17-én, csütörtökön 20 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban François Ozon legújabb alkotása, a tavaly Cannes-ban debütált, március végén forgalmazásba kerülő Minden rendben ment nyitja majd a 12. Frankofón Filmnapokat André Dussollier-val és Sophie Marceau-val a főszerepben. Másnap, március 18-án 16:45 órakor kezdődik a Toldi moziban a Horror Filmmaraton, melynek keretében három filmet nézhetnek meg egymás után a műfaj iránt érdeklődők. Henri-Georges Clouzot Ördöngösök (Les Diaboliques) című alkotása a háború után felvirágzó film noir méltán világhírű klasszikusa az ötvenes években játszódik. Egy francia kisváros sivár iskolájában Michel, az igazgató zsarnoki szigorral uralkodik a diákokon, a tanári karon és szívbeteg feleségén. Az elgyötört asszonynak talpraesett kolléganője segít kivitelezni a benne gondolatban lassan megérlelődő gyilkosságot. A Nyers (Grave) című filmben a vegetáriánus Justine sem úszhatja meg az egyetem gólyák beavatást, aminek az is része, hogy nyers húst etetnek vele. És az újonnan szerzett tapasztalat nem marad következmények nélkül. Justine-ből előbújik a valódi énje. A betolakodó (A l’intérieur) című alkotás női főszereplője Béatrice Dalle, melyben a várandós Sarah egy autóbalesetben elveszíti a férjét. Négy hónappal később, karácsony este egyedül van otthon. Mindenórásan. Másnap reggel irány a kórház. Ám az éjszaka közepén egy váratlan vendég veri fel a ház nyugalmát. Március 19-én az elektronikus zene egykori úttörőjének harmincéves pályafutását bemutató Laurent Garnier: off the record című dokumentumfilm vetítése után techno party lesz a Toldi moziban. A 12. Frankofón Filmnapokon a francia filmek mellett szerepel egy-egy belga, svájci, tunéziai, marokkói és kanadai alkotás is. Mia Hansen-Løve a Cannes-i versenyprogramban debütált filmje, a Bergman szigete - Tim Rothszal a főszerepben, Jacques Audiard szintén Cannes-ban bemutatott, négy önmagát kereső fiatal történetét ábrázoló, szexualitással átszőtt Ahol a nap felkel Párizsban című alkotása, a Cannes-ban Queer Pálma-díjjal értékelt Intenzív találkozások című vígjáték, a startupok coolságát könyörtelen humorral kikezdő Foglalkozása: szülő című vígjáték, valamint A kis Nicolas és az elveszett kincs című családi film a későbbiekben hazai forgalmazásba kerülnek. [2022.03.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu