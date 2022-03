Képgalériák • Pepe, a TV2 új vígjátéksorozata Mucsi Zoltán mindent rántva szeret, Simon Kornél meg kiborul ettől Április 10-én dupla résszel indul a TV2 új vígjátéksorozata, a Pepe. Az eredetileg spanyol formátumú alkotás Mucsi Zoltán és Simon Kornél főszereplésével érkezik a magyar nézőkhöz, és sem humorban, sem drámában nem lesz hiány. Új, heti sorozatot indít a TV2. A dunaszéphelyi pecsenyéző morcos, de csupaszív tulajdonosa, Pepe (Mucsi Zoltán) és az éttermet a csődtől megmenteni szándékozó sztárséf, Kollár Gábor (Simon Kornél) tökéletes ellentétei egymásnak, így kettejük kényszer szülte együttműködése megannyi humor és konfliktus forrása. Pepe, a duplapaníros krokett koronázatlan királya, a fritőzben sütés nagymestere. Amikor egy nap Kollár Gábor, az ország minimalista sztárséfje bevásárolja magát az éttermébe, Pepe még nem tudja, hogy mindez csak azért történik, mert Gábor apja a halálos ágyán elárulta, nem ő az édesapja, hanem Pepe és kéri, mentse meg a pecsenyézőt és a családot. Gábor kifejezetten kedveli a kihívásokat így rögtön megálmodta, hogy Michelin csillagos étteremet varázsol a lepukkant, művirágos, pénztapétájú helyből. A címszerepben Mucsi Zoltánt láthatják a nézők, Gábort Simon Kornél alakítja, a főbb szerepeket pedig Básti Juli, Kovács Lehel, Kovács Panka, Martinovics Dorina, Medveczky Balázs, Kálloy Molnár Péter, Fenyő Iván és Vándor Éva játsszák. A névsor már előre jelezte, hogy nem egy amatőr próbálkozás lesz a Pepe. Az első két részt látva nehéz eldönteni, hogy Mucsi Zoltán természetessége, vagy Simon Kornél nézései ígérnek vidámabb perceket, de a két színész parádézik a szerepben. Ugyanez igaz Kovács Lehelre és Medveczky Balázsra is, de még a két gyerekszereplő – Krausz Zara és Bősz Mirkó – is magabiztosan mozgott a kamerák előtt. Kirády Attila, a Pepe showrunnere elmondta, nagyon büszke arra, hogy sikerült ilyen nagyformátumú színészek sorát meggyőzni arról, hogy szerepeljenek a sorozatban. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója pedig hozzátette: „Nagy reményeket fűzünk a Pepéhez, ami fontos eleme a TV2 hosszútávú fikciós stratégiájának. Ez a sorozat mindent megkapott, amire egy sorozatnak szüksége van: remek forgatókönyv, nagyon erős színészgárda, kiváló alkotók, és kellő gyártási és utómunka idő.” A Pepe sikerében nem csak a színészek játszhatnak szerepet, hanem a kimagaslóan szép képi világ is. Mozifilmeknél már megszoktuk, hazai sorozatoknál viszont ritkán látni ilyen különleges vágási technikát. Ezzel akár a legnagyobb streaming szolgáltatók kínálatában is megállná a helyét a tíz részes sorozat. A sorozat főcímzenéjét DR BRS X Varga Viktor X Heincz Gábor BIGA jegyzik, 2019-es paryhimnuszukat a Koccintóst öltöztették új köntösbe. Az új verzióhoz videoklip is készült, melyben a sztárhármas mellett a sorozat szereplői is feltűnnek. A szórakoztató történet első két részét április 10-én, vasárnap este fél 9-től láthatják a TV2 műsorán. M. Adri Pepe képekben - klikk a fotóra [2022.03.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu