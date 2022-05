Bejelentette új évadát a Miskolci Nemzeti Színház A bicentenárium előtti évben a Miskolci Nemzeti Színház rendkívül változatos előadásokkal készül a 2022-2023-as évadban. A részletekről Béres Attila igazgató, valamint a teátrum Művészeti Tanácsának tagjai beszéltek a május 11-i sajtótájékoztatón. Béres Attila az évadhirdető sajtótájékoztatón kiemelte, a teátrum azon fog dolgozni, hogy újból elérje a pandémia előtti nézőszámot. – A pandémia előtt 130.000 nézőnk volt egy évad alatt, a pandémia legrosszabb időszakában, amikor alig játszhattunk az évad során, 27 ezer volt a nézőszám, most az évad végéig pedig közel 100.000 nézőre számítunk – mondta az igazgató. Ezek után Béres Attila, Rusznyák Gábor főrendező és Szőcs Artur rendező, valamint Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője ismertette, mi vár a nézőkre a 2022-2023-as évadban: Kovács Márton és a Mohácsi testvérek – Tóth Ede után és helyett – A falu rossza című népszínművet állítják a Nagyszínház színpadára. Andrew Lloyd Webber és Tim Rice rockoperája, a Jézus Krisztus Szupersztár Szabó Máté rendezésében érkezik a Nagyszínházba. A rendező másik előadása Heinrich von Kleist Amphitryon című vígjátéka lesz, melyet a Játékszínben mutat be a teátrum. Ray Cooney vígjátékát Keszég László viszi színre: A miniszter félrelép szintén a Nagyszínházban lesz látható. A Játékszínben pedig Thomas Bernhard A színházcsináló című színművét rendezi majd Keszég László. Jacques Offenbach operája, a Hoffmann meséi Rusznyák Gábor rendezésében lesz látható a Nagyszínházban. Emellett a rendező jegyzi még A „K” ügy című előadást, mely egy „Zenés túlkapás, avagy az igazságtalanság anatómiája Michael Kohlhaas története alapján.” A darab a Kamaraszínházban lesz látható. William Shakespeare vígjátéka is műsoron lesz: a Vízkereszt, vagy bánom is én címen futó előadást Béres Attila rendezi a Nagyszínház színpadára. Alan Alexander Milne Micimackója szintén a direktor rendezésében érkezik, a művet Lőrinczy Attila alkalmazza a Kamaraszínház színpadára. Szőcs Artur Bródy Sándor A dada című színművét rendezi, mely a Kamaraszínházban lesz látható. Paul Foster I. Erzsébet című színművét szintén a rendező viszi színre, a Játékszínben. Szőcs Artur kiemelte, jövőre lesz Bródy Sándor születésének 160. évfordulója, és A dada bemutatásával reméli, hogy a színház így méltó emléket állít az írónak. Darvas Benedek és Pintér Béla Gyévuska című zenés játékát Ascher Tamás rendezi a Kamaraszínház színpadára. Ennek kapcsán Béres Attila megjegyezte, „talán az is mutatja a színházunk minőségét, hogy Ascher Tamás Pintér Bélát rendez Miskolcon.” A Miskolci Balett is új bemutatókkal készül a 2022-2023-as évadra: a Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztiválon a közönség már láthatta Hugo Viera koreográfiájában a Jobb későn, mint soha című táncelőadást. Ehhez készít Kozma Attila egy második felvonást Vörös napló - Egy kiszolgáltatott nő története címmel, mely egy fikciós balett lesz Marilyn Monroe eltűnt titkos naplója alapján. Az évad későbbi részében pedig Plasztik Bombasztik címmel készít újabb táncelőadást Kozma Attila.



Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Miskolci Nemzeti Színház [2022.05.14.] Megosztom: