Idén is igazi programdömpinggel vár a Művészetek Völgye fesztivál!

Július 22. és 31. között több, mint 2000 programmal csalogat a Balaton-felvidékre a Művészetek Völgye. Nagyszínpados koncertek, mesés panoráma, színház, újcirkusz, kortárs irodalom, izgalmas produkciók, beszélgetések, workshopok, kiállítások várnak idén is mindenkit az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden.

Immáron 31. alkalommal a nyár legjobb tíz napján olyan, mintha mindenki a Művészetek Völgyében lenne: a fesztivál ideje alatt a zenei színpadokon szinte a teljes hazai könnyűzenei paletta megfordul, de itt helye van a jazznek, a folknak, a világzenének és a komolyzenének is. Társulatok bútoroznak be egy-egy napra a Színház Színpadra és a Cirque du Tókert hatalmas cirkuszi sátrába, megszólal az irodalom a Kaláka Versudvarban és a Poket Udvarban, kiállítások várnak a tűzoltószertárban, a buszmegállóban vagy éppen a templom kertjében, alkotó kezek tevékenykednek a különféle workshopokon, de a Balaton-felvidéki táj is felfedezésre kalauzol.

Fesztiválkedvencek és izgalmas „feltörekvők”

A Panoráma Színpadon játszik a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Csík zenekar, a Budapest Bár, az Anna and The Barbies, a hiperkarma, az Elefánt, a Vad Fruttik, az Esti Kornél, a Margaret Island, a 30Y, Szabó Balázs Bandája, Dés László vendégeivel érkezik, a Parno Graszt pedig itt ünnepli 30. születésnapját. A fesztivál 31 éve alatt számtalan zenekar sikereit kísérhettük végig, ahogy zenéjükkel egyre több embert mozgattak meg, így idén immáron a nagyszínpad előtt tombolhatunk a Ricsárdgír, a Carson Coma és az Aurevoir. koncertjére is. Kőbánya Udvarában ezúttal is a rocklegendáké és a fiatal tehetségeké lesz a főszerep, itt játszik majd többek közt a Klasszik Lasszó, a Kiscsillag, a Sorbonne Sexual, a Ruby Harlem, a Subtones, a Fran Palermo, a Middlemist Red, a Konyha és a Mattset is. A Harcsa Veronika Udvarban a magyar jazz képviselőitől kezdve, a világzenében otthonosan mozgó, valamint kreatív, izgalmas produkciók is helyet kapnak. Itt láthatjuk majd többek közt a Modern Art Orchestra, If. Balázs Elemér, Ben T Kadar és a Mörk előadását is.

A Muflon Jazz Udvarból lágy jazz szól majd, a kapolcsi római katolikus templom a Völgykomolyzene otthona lesz, a Papageno Klasszik a klasszikus zene és opera nyári színhelyeként minden nap egy-egy újabb zeneszerzőt mutat be vigántpetendi bázisán, a taliándörögdi Világzenei Udvar pedig olyan előadókat sorakoztat majd fel a műfajból, mint Palya Bea vagy a Kerekes Band. A Pest-Buda Udvarban esténként többek közt az Irie Maffia, Erik Sumo, a Random Trip, a Jónás Vera Experiment és az Európa Kiadó koncertjein bulizhatunk.

Új helyszínek a Völgyben

Új helyszínen, Kapolcson köszönhetjük a Petőfi Udvart, amely a Petőfi Kulturális Ügynökség és Petőfi Irodalmi Múzeum közös helyszíne, könnyűzenei koncertekkel, kortárs és klasszikus irodalmi programokkal, gyerekprogramokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel vár. Bemutatkozik a Hajógyár is, amelynek színpadán a Hangfoglaló Program idei támogatottjai is fellépnek, de itt ad akusztikus koncertet Azariah és Bérczesi Robi is.

Taliándörögdön, A Kert szállítja a legfrissebb, legaktuálisabb magyar előadókat az altertól kezdve az elektrón át a pszichedéliáig, itt lép fel többek között Beton.Hofi, Saya Noé, Deva, az Analog Balaton és a Mordái is. A koncertek mellett a délutáni workshopokon saját lemezborítót is készíthetünk.

50 éves a táncházmozgalom – nagyszínpados táncház lesz a Völgyben!

A Művészetek Völgye számos jubileum, emlékezetes ünnep részese volt már az évek során. A Hagyományok Háza FolkUdvar programjainak középpontjában az idén 50 éves táncházmozgalom áll majd, ugyanis félévszázada rendezték meg az első városi táncházat. A táncházak sikere azóta is töretlenül ível felfelé, több százezer ember néptáncol, játszik népzenét ezek hatására, az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is szerepel jó gyakorlatként. Ennek apropóján az Udvar programjaiban azt járják körbe mi a vonzó ebben a gyakorlatban a 21. század felgyorsult emberének. A táncházak hangulatát pedig nemcsak a helyszínen, de a Panoráma Színpadon is átélhetjük az Aurevoir. és a Parno Graszt koncertjén.

Megszólalnak a némafilmek Kapolcson

A Művészetek Völgye a Nemzeti Filmintézettel közösen idén harmadjára hirdette meg a Némafilmhez filmzenét! pályázatát, amelyben arra invitálták a zeneszerzőket, hogy álmodjanak filmzenét régi magyar némafilmekhez. A nyertesek a fesztiválon teljes hosszában adhatják elő szerzeményeiket a Filmio Pajta Mozgóban, a látogatók számára megidézve a régi mozik hangulatát, amikor a vetítés mellett élőben játszották a zenészek a dallamot. Mindkét filmhez két-két nyertest választott a zsűri, így A halál után Rick Róbert, illetve Tóth Martin zeneszerzők zenei kíséretében hangzik majd el, míg A leányasszony c. film nyertes zeneszerzői Libus Michael és Kendik Dániel. A nyertes zeneszerzők a Völgy után a Magyar Zene Házában is felléphetnek majd.

Idén is saját színdarabbal készül a Művészetek Völgye



A fesztiválon évek óta fontos szerepet töltenek be a színház és a társművészetek, így tavaly, a Művészetek Völgye 30. jubileumán debütált a Völgy első saját darabája, A tehetséges Mr. Ripley (mely jelenleg a 6Színben látható). A hagyomány folytatódik és az idei évben a Mr. és Mrs. (Duetts) c. előadás elevenedik meg a Színház Színpadnál, Taliándörögdön. Peter Quilter darabját Somogyi Szilárd rendezésében láthatjuk, a főszereplők Janza Kata és Szabó P. Szilveszter lesznek. Az előadás díszletét és jelmezét Rákay Tamás tervező álmodja meg.

A Mr. és Mrs. egy két szereplőre, de összesen 10 szerepre íródott, fordulatos darab, melynek jeleneteiben fontos érzelmek, magasságok és mélységek várják a nézőket. A két színész játéka garancia a pergős, jó humorú, izgalmas előadásra, melynek premierje a Völgy nyitónapján lesz látható.

Színház, irodalom, Völgyimpró

A színházrajongók a 10 nap alatt még olyan remek darabokat láthatnak majd, mint az Art-Színtér előadását, a Ketten egyedült, A három magas nőt és a Mandragórát, az Orlai Produkció Redőny c. darabját hozza el a Völgybe, a Veszprémi Petőfi Színház Pilinszky 100! c. előadásával készül, míg a Nézőművészeti Kft. Karinthy Frigyes klasszikusát, az Utazás a koponyám körült állítja színpadra. A műfaj kedvelői emellett kalandozhatnak még az újcirkusz, a kortárs tánc vagy akár az opera világában is Vigántpetenden, a Cirque du Tókertnél. A cirkuszi sátorban többek között fellép a Recirquel újcirkusz-társulat, akik My Land c. előadásukkal érkeznek, a Duda Éva tánctársulat a Ramazurit hozza el a fesztiválra, Szlovéniából érkezik Andrej TomŠe zsonglőr és a Firebirds is látványos produkcióval, valamint minden nap workshopokkal készül a Völgyre. A Cirque du Tókert ad majd otthont az Operaház és az Óbudai Danubia Zenekar egy-egy előadásának is és itt ad Oláh Ibolya is különleges színházkoncertet. Sokak kedvence, a Momentán Társulat is saját, 10 napos improvizatív programfolyammal lesz jelen kapolcsi bázisán.

Az irodalomkedvelőknek évek óta stabil találkozóhelye a Kaláka Versudvar, ahol többek közt Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin is részt vehetünk. Tavaly hívták életre Vigántpetend irodalmi központját, a Vecsei H. Miklós és a POKET közösségi udvarát, amely ismét izgalmas programokkal várja a közönséget, de az előző év sikerén felbuzdulva újra lesz a Petőfi Tv és Rádió bemutatója: Völgyimpró is, ahol a Blue sPot zenekar vendégeiként a fesztivál fellépőit láthatjuk egy kis közös örömzenélés közben a Káli Kunyhóban. A magyar streetart egyik legismertebb művésze, Void is ott lesz a fesztiválon, ahol Kapolcs Fő terén, a közönség előtt készíti el A város arca című monumentális alkotását július 23-án. Az elkészült alkotást az Országút Magazin és a Művészetek Völgye jótékonysági árverésre bocsátja a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Centrum javára, ahol az összegből a kiságyakat szeretnék megújítani. A város arcára a fesztivál végéig lehet majd online licitálni.

Összművészet és aktív programok, innovatív beszélgetések a fesztiválon

A Művészetek Völgyében a különböző művészeti ágak segítenek abban is, hogy picit kikapcsoljunk, magunkra figyeljünk. A természeti környezet, a különféle előadások, beszélgetések és workshopok segítenek abban, hogy egy pillanatra megálljunk és megpróbáljunk kapcsolódni egymással, a környezetünkkel és természetesen önmagunkkal. Ebben idén is számos program lesz segítségünkre, mint a MANK Art Porta, a Diabelli vagy az Analóg Udvar különféle művészeti workshopjai és előadásai, a Tarisznya Evangélikus Udvar vagy az Ősök Háza gondolatébresztő beszélgetései, a LEMangUria testet és lelket átmozgató programjai, vagy például a Petendi Pajta, ahol az Önismereti diszkóban a zenén keresztül áshatunk mélyebbre. A Pest-Buda Udvarban a kormány által Budapesten tervezett zöldfejlesztésekről, például a Városmajor park megújításáról, a klímaváltozás hatásairól, városfejlesztésről indul minden nap beszélgetés kiállításokkal, zenével, gasztrokalandokkal, gyermekmegőrzővel, képességfejlesztő játszóházzal és sok természeti érdekességekkel színesítve, esténként koncertekkel.

A Völgyben emellett számos kiállítás is helyet kapott, aki pedig a mozgás szerelmese az Aktív Magyarország standjánál benevezhet a Bringavölgy valamelyik e-bike- vagy természetjáró túrájára, valamint terepfutóversenyen is megméretetheti magát.

Búcsú a készpénztől

2022-től a Művészetek Völgye is búcsút int a készpénznek, azaz a fesztivál összes ideiglenes kitelepülőjénél mindenki saját bankkártyával vagy a kihelyezett feltöltőpontok egyikénél feltöltött kártyával tud majd fizetni, egyetlen érintéssel. Az elektronikus fizetés biztosítására világszinten egyre nagyobb az igény és amellett, hogy gyorsabb és egyszerűbb így a fizetés, egészségügyi szempontból is praktikusabb az érintésmentes vásárlás.

Gyermekvölgy

Mivel a 31 év alatt sok fesztiválozó is felnőtt és családot alapított, ezért a fesztivál külön gyerekprogrammal várja a legkisebbeket. Különféle kézműves foglalkozások, játszóházak, gyerekkoncertek, táncszínház, ringató foglalkozások, zsonglőr bemutatók várják a legapróbb „Völgylakókat” is. A belépés hat éven aluliak számára ingyenes, de a programfüzetben és a honlapon a Gyermekvölgy fül alatt található programok 14 éves korig 1500 Ft-os, kedvezményes jeggyel látogathatók. A gyerekek kísérőire is érvényes a kedvezményes belépőár, maximum két főig.

Művészetek Zöldje

A Művészetek Völgyében a kezdetektől kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, ez idén sem lesz másként. Ezúttal is működik a Völgyben a visszaváltható repohár rendszer, az árusok az ételeket lebomló tányérban, szintén lebomló evőeszközzel kínálják és a csomagolóanyagok is komposztálhatóak. A látogatókat arra biztatják a szervezők, hogy használják a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőket és a komposztálót, valamint közlekedjenek a települések között a fesztivál ingyenes járatával, a Csigabusszal, amelynek mozgását a fesztivál saját applikációján lehet nyomon követni. A Művészetek Zöldje helyszínen pedig még többet tanulhatnak a látogatók a környezetvédelemről és a fenntartható mindennapokról, így az itt szerzett tudást a jövőben otthon is kamatoztathatják.

A több, mint 2000 programért érdemes a www.muveszetekvolgye.hu oldalt böngészni, vagy letölteni a Művészetek Völgye saját applikációját, ahol a fesztiválozók a kedvenc programjaikat is bejelölhetik.

[2022.05.12.]