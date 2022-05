Fesztivállal zárja idei évadát a Thália Színház 2022. június 5. és 11. között kerül megrendezésre a Thália Fesztivál 2022 névre keresztelt fesztivál, ami a Vidéki Színházak Fesztiválját és a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét foglalja magában. Ez a két fesztivál most összevont formában tér vissza az évad végén, hogy a határon túli és vidéki színházak válogatott előadásai bemutatkozhassanak a budapesti közönség előtt is. Június 5-én, vasárnap a csíkszeredai Csíki Játékszín III. Richárdja, Shakespeare klasszikusa nyitja a programot a Nagyszínpadon Vladimir Anton rendezésében, míg ugyanezen a napon a Thália Télikertben a Szegedi Nemzeti Színház előadása, Cédric Chapuis: Élet-ritmusra című darabja lesz látható – rendező: Hojsza Henrietta, előadja: Medveczky Balázs. Június 6-án, hétfőn Tatabányáról érkezik a Jászai Mari Színház produkciója. Gogol legjelentősebb színművét, a Revizort, Fehér Balázs Benő rendezésében láthatják a nézők. Szintén 6-án a Télikert ad otthont a marosvásárhelyi Yorick Stúdió háromszereplős, Lázadni veletek akartam című előadásának – Bódi Attila művét Sebestyén Aba vitte színre. Június 7-én, kedden a Nagyszínpadon A Karamazov testvérek lesz látható. Dosztojevszkij drámája a kaposvári Csiky Gergely Színház előadása, Szabó K. István rendezésében. A Télikertben ismét egy marosvásárhelyi előadás, a Spectrum Színház produkciója – Bogdán Zsolt és Bartis Attila estje – várja az érdeklődőket, Amikor… címmel. Június 8-án, szerdán a Miskolci Nemzeti Színház tolmácsolásában Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye című műve kerül bemutatásra. A Nagyszínpadon megtekinthető előadás rendezője Szőcs Artur. Június 9-én, csütörtökön ismét két produkciót láthatnak: a Nagyszínpadon Yasmina Reza legismertebb darabját, Az öldöklés istenét – Bakos-Kiss Gábor rendezése – és a Télikertben A mi kis városunkat, rendező: Ilja Bocsarnikovsz. A nagyszínpadit a Győri Nemzeti Színház, míg a stúdióelőadást a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hozza el a Tháliába. Június 10-én, pénteken – a Nagyszínpadon – a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház, Örkény István: Tóték című groteszk drámáját mutatja be. A művet ezúttal Bocsárdi László rendezésében lehet megtekinteni. Június 11-én, szombaton a nagyszínpadi produkciók sorát egy újabb „nagyágyú”, Tolsztoj Anna Kareninája zárja. Az Újvidéki Színház előadását Dejan Projkovszki rendezte. Míg a Télikertben Mrozek: Emigránsok című színjátéka lesz látható, Pataki András rendezésében, a Soproni Petőfi Színház előadásában. Az előadásokra jegyek már kaphatók online és a Thália Színház jegyértékesítő pontjain. Kedvezményes bérlet vásárlására csak személyesen van lehetőség. Bővebb információ Jegyvásárlás Thália Színház [2022.05.18.] Megosztom: