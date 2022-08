Új videoklip: KKevin - Fekete Bárány - íme a dalszöveg Jöjjön KKevin - Fekete Bárány című klipje.



KKevin - Fekete Bárány dalszöveg



Ref 2x

Én is ugyanolyan vagyok, mint ti

csak kerestem múlt héten két milliót

nem fogjátok soha megérteni

hogy egyedül maradok, egyedül jó





Mi a fasznak ugattok bele

olyan dolgokba, amihez kurvára nincs közötök

akik régen leköptek ne csodálkozzanak

ha szembe jönnek velem, nem köszönök



Meleg a pálya, megvan az ára

hogy ennyit pénzt keresünk

ha minden így működik és végre a brigáddal

több száz millát széfbe teszünk



Túl szállta a képzeletünket

mára elismer a szakma

aki régen le se szarta, hogy bekövettem, most írogat, hogy baszna

egyre jobban dagad a kassza

rakéta vetővel megyek a harcba



Folyton csak hozom a bajt

néha úgy érzem az egész

bazd meg!



Amíg világ a világ mindig akad

egy-két hátba támadó faszfej

sosem elég ami van, kell több

ami nem lehet meg neked, csak az kell



Én maradok ugyanaz, megyek tovább le a fekete pályán

a legnagyobb valaha volt megkoronázatlan fekete bárány



Ref 4x

Én is ugyanolyan vagyok, mint ti

csak kerestem múlt héten két milliót

nem fogjátok soha megérteni

hogy egyedül maradok, egyedül jó



Lehet hamar láttam testvér túl sokat ebből a szarból

nem vagyok boldog, ha én jól élek

körülöttem meg mindenki csak harcol



Úgy érzem magam, mint Superman néha

én nem leszek dzsungelben préda

ebbe a gatyába bré van, a csúcs fele vagyok a célban,



Megyek, mint tűzön vízen át a Schwarzenegger

engem az életem harcra edzett,

ha rám gondolsz, csak azt jegyezd meg

hogy nagy utat jöttem, de talpra estem



leszarom a pénzt, ezért van sok, sokszor a klippekbe nem én vagyok

a hírnév mint egy villám, belém baszott, a hátam mögött van a kemény napom



Rögös és hosszú előttem az út

de én kurvára hajtok az álmaimért

mindig pattanásig feszül a húr

mert nem hiszem el aki százat ígér



Én maradok ugyanaz, megyek tovább le a fekete pályán

a legnagyobb valaha volt megkoronázatlan fekete bárány



Ref 4x

Én is ugyanolyan vagyok, mint ti

csak kerestem múlt héten két milliót

nem fogjátok soha megérteni

hogy egyedül maradok, egyedül jó