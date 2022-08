Jön a Múzeumutca Plusz fesztivál 2022 Egyebek mellett koncertek, irodalmi estek és gyerekprogramok is várják a közönséget az augusztus 18. és 21. között Pécsen zajló Múzeum Utca Plusz fesztiválon - közölték a szervezők az MTI-vel. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) közleményében azt írták, hogy a fesztivál augusztus 18-án délután veszi kezdetét a Pécsi Tudományegyetem fúvószenekara, a PTE Brass Band örömzenélésével és óriásbánok felvonulásával, majd Németh Juci és G. Szabó Hunor fellépésével, folklór esttel és táncházzal.

A több pécsi múzeumnak is otthont adó, a város főterétől alig kétszáz méterre található Káptalan utcában zajló fesztiválon a továbbiakban fellép a különböző művészeti irányokat ötvöző Ohnody, a magyar underground megkerülhetetlen zenekara Óperentzia és a pécsi Kubalibre is. Az I Am Soyuz személyiségével és humoros-elgondolkodtató történeteivel bensőséges hangulatot teremt majd koncertjein, ahol olyan különleges hangszerek is megszólalnak, mint az ukulele, a melodika, az omnichord és a bendzsó - jelezték a ZSÖK kommünikéjében.



A belépődíjas programok között a magyar rapet Beton.Hofi képviseli, aki most vendége, Lil Frakk társaságában lép fel Pécsen, mellettük fellép még Ivan & Tha Parazol, a Blahalouisiana és a Kaktus, de lesz kifejezetten pécsi koncert O'Sullivan, Doggos, Jam&Slam + Slow, BandiT, Dj R-Nold közreműködésével; akik után a feltörekvő magyar énekes-rapper, T. Danny fűti tovább a hangulatot.

A fesztivál a könnyűzene mellett az irodalom szerelmeseit is várja, így az "Át - hallás, Karinthy és barátai, Kabaré 2.0" keretében költői utazást tehetnek az érdeklődők Karinthy Frigyes és társai koponyája körül Csákányi Eszter, Elek Ferenc és Hajdu Steve közreműködésével.



A "Szó - Játék" felolvasó előadás keretében a kortárs költészet szójátékaiból kaphat ízelítőt a közönség Hámori Gabriella, Trill Zsolt és Wunderlich József előadásában, míg "lélekfrissítő irodalmi inhalációt" is nyújt majd "Minden Titok" címmel Für Anikó és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje - ígérik a szervezők.



Különleges programokat kínál a rendezvény minden napján délelőtt tíz és este hét óra az ISTER stand, azaz a római kori játszóház és digitális múzeum is. Azon római ékszereket készíthetnek, római ételeket kóstolhatnak és római kori ruhabemutatót tartanak.

Lesznek különleges tárlatvezetések a Baranya Aranya - Egy kora avar kori temető feltárja titkait c. kiállításon és kézműves foglalkozások Vasarely alkotásai nyomán.

A rendezvény ideje alatt a Janus Pannonius Múzeum által szervezett programok ingyenesen látogathatók, a múzeumi kiállítások meghosszabbított nyitva tartással, kedvezménnyel tekinthetők meg.



A fesztiválon lesz még kreatív alkotótér, művészpiac, gyerekeknek szóló koncert és programsor, de tárlatvezetések is színesítik a rendezvényt.



A rendezvény betétprogramja a Pécsi Szelet Baranyai Gasztro Piknik, annak keretében augusztus 20-án és 21-én árnyas fák alatt kóstolhatják körbe az érdeklődők a térség éttermeinek színét-javát; egyebek mellett bisztróételek, street food, borászatok és helyi termelők jelennek majd meg a kínálatban, egy helyen.



A Múzeum Utca Plusz programjairól bővebb tájékoztatás olvasható a pecsiprogram.hu oldalon.

