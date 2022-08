Programsorozattal nyitja a szezon az Örkény Színház a Madách téren A hagyományok szerint az Örkény Kert elnevezésű programsorozattal nyitja a színházi szezont szeptember 10-én az Örkény Színház, amely nyolc bemutatót tervez az új évadban. Az évadnyitó esemény szervezői idén is három helyszínen várják az érdeklődőket. A programok között szabadtéri klasszikus és könnyűzenei események, színházi előadások, beszélgetések, valamint ismeretterjesztő előadások szerepelnek, emellett sor kerül az Örkény Színház társulati tagjainak immár hagyományos koncertjére, az Esztrádra is - közölte a teátrum kedden az MTI-vel. Az eseményen az érdeklődők kedvezményesen válthatnak jegyet az előadásokra, valamint lehetőségük nyílik támogatni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség munkáját is.



A tájékoztatás szerint az Örkény Kert rendezvényei ingyenesek, azonban a színház belső terében zajló programokra regisztrálni kell a regisztracio@orkenyszinhaz.hu e-mail címen.

Beszámoltak arról is, hogy a teátrumban már megkezdődtek Henrik Ibsen Solness és Molnár Ferenc Liliom című drámájának olvasópróbái. Az évad első bemutatóját október 6-án tartják az Örkény Stúdióban. Henrik Ibsen Solness című színművét Gáspár Ildikó viszi színre Mácsai Pál, Hámori Gabriella, Pogány Judit, Zsigmond Emőke, Polgár Csaba, Bajomi-Nagy György, valamint Szaplonczay Mária előadásában.



Az évad nagyszínpadi bemutatóinak sorát október 7-én a Liliom nyitja. Molnár Ferenc színművét Kovács D. Dániel rendezésében láthatják az érdeklődők. Az előadás címszerepét Patkós Márton, Juli szerepét pedig Józsa Bettina játssza.

December 21-én mutatja be a társulat a Robert Wilson, Tom Waits és William S. Burroughs neve által fémjelzett, The Black Rider című kultikus zenés előadást. Az magyarországi bemutatót Polgár Csaba viszi színre.



Az évad harmadik nagyszínpadi premierjét, Ferdinand von Schirach kortárs német szerző Isten című drámájának bemutatóját februárban tartja a színház Mácsai Pál rendezésében. Az előadás alapfelvetése - a szerző Terror című darabjához hasonlóan - hogy a közönség bevonásával tematizálja a méltóságteljes megöregedés és halál kérdését.



A közlemény szerint az évad utolsó nagyszínpadi bemutatóját Ascher Tamás rendezi. Jean Luc Lagarce kortárs francia szerző A várományos című komédiájának premierje április 21-én lesz.



Az Örkény Stúdióban februárban mutatják be a Kárpáti Péter által írt és rendezett, Tejfakasztó munkacímű, a színészek improvizációinak felhasználásával készülő produkciót. Áprilisban Hat medúza egy tepsiben - mélytengeri gasztrohorror címmel Fekete Ádám készít előadást. Az évad utolsó próbafolyamata a Dávid Attila által írt és rendezett Emma lesz, amelyet Kerekes Éva előadásában láthat a közönség.



A közleményben beszámoltak arról is, hogy a társulat új tagja lett Friedenthal Zoltán, aki korábban szabadúszóként többek között a Pintér Béla és Társulata, a Narratíva Társulat és a Katona József Színház előadásaiban szerepelt.

Mint írták, a fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli az Örkény István Színház színházpedagógiai és közösségi színházi műhelye. Az évforduló alkalmából szeptember 21-én ÖrkényKÖZ néven új színházi teret avatnak az egykori Ericsson Stúdió helyén.



A közleményben idézik Mácsai Pált, a teátrum igazgatóját, aki az évadnyitón beszélt a színház egyre nehezedő anyagi körülményeiről, a rezsiárak növekedésének várható hatásairól is. Hangsúlyozta, hogy a bemutatók számát "tartani tervezik", de pár hónapnál nem látnak messzebb. Mácsai Pál kitért arra is, hogy a teátrum öt jelölést kapott a 2022. évi kritikus - díjakra, amelyeknek átadó ünnepségét az Örkény Színházban tartják, október 18-án.

