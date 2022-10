Érkezik a mozikba az egészestés Toldi Október 20-án kerül a hazai mozikba a magyar animáció egyik legnagyobb alakja, a tavaly elhunyt Jankovics Marcell utolsó alkotása, az egészestés TOLDI (12). A rendkívüli igényességgel megalkotott, festői szépségű animációs film a Magyar népmesék sorozatot is jegyző Kecskemétfilm 100 alkotója több mint háromévnyi munkájának eredménye. Elkészült immár a film előzetese is, melyet a Robbit Creative készített. Arany János Toldiját mindenki ismeri, olvasta, valószínűleg meg is tanult belőle részleteket. Erre az ismerősség-érzetre épít a trailer. Arany János elbeszélő költeményének főszereplője egy igazi magyar szuperhős, egy naphérosz. Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Az animációs filmben nemcsak az ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. Együtt barangolunk Toldival a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért. Elkészült a Toldi, a mozifilm előzetese, melynek készítésével kapcsolatban Doraya Bouandel vágó elmondta: „Arany János Toldiját mindenki ismeri, olvasta, valószínűleg meg is tanult belőle részleteket. Erre az ismerősség-érzetre épít az előzetes. A trailert nézve talán a néző is mondja majd a szöveget Széles Tamással együtt, és bízunk benne, hogy kedve támad újra átélni az egész történetet a moziban. Az igazán szemfüles nézők pedig a trailerben is kiszúrhatják a Toldi Miklós mögött felsorakozó filmkészítőket, többek között Jankovics Marcelt, Mikulás Ferencet és Csákovics Lajost. Érdemes tehát nagyon figyelni, vagy megnézni még egyszer.” A film a Kecskemétfilm gyártásában készült. A forgatókönyvet írta, a figuraterveket készítette és a filmet rendezte Jankovics Marcell, a társrendező Csákovics Lajos. A producer Mikulás Ferenc, a zeneszerző Selmeczi György, a látványtervező és színdramaturg Maticska Zsolt és Richly Zsolt, a gyártásvezető Vécsy Vera. A TOLDI mesélője Széles Tamás. A film támogatói a Nemzeti Filmintézet, a Magyar Nemzeti Bank és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. A Toldi, a mozifilm október 20-án kerül a magyar mozikba a Kecskemétfilm és Mozinet forgalmazásában. [2022.10.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Súlyos kölcsönök magánszemélyek között zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2022.10.03.]

