U.D.O. - Game Over lemezbemuataó a Barba Negrában Game Over címen jelent meg a legfrissebb U.D.O. nagylemez. A kultikus Accept egykori énekese, Udo Dirkschneider zenekara nem véletlen választotta ezt a címet (A játék vége) az új nagylemeznek. Dirkschneider igyekszik egyenesen, világosan fogalmazni. „Ha az emberiség nem gondolja át néhány dolgát, akkor drasztikus következményekre számíthatunk.” – mondta el. Emellett a nagylemez egy olyan realisztikus és józan megfigyelés, amit egy nagyon sokat látott előadóművész tesz. Udo a németországi Solingenben született, és immár négy évtizede járja a világot különböző turnékon. Még állt a vasfüggöny, amikor Oroszországba utazott koncertezni, de már 4000 méter tengerszint feletti magasságon is játszott, méghozzá Peruban. A fellépések kapcsán sokszor személyesebb élményt gyűjtött a bolygó lakóiról, mint amit egy egyszerű turista élhet meg. A Game Over központi gondolata ezen évtizedek egyik legfontosabb tanulsága: „Bárhol is éljünk, mindannyian ugyanazon az egy bolygón osztozunk. Ha bármi történik vele, akkor annak mindig határokon átívelő hatása van.” A globális klímaváltozás egyike azoknak a témáknak, amiről Dirkschneider beszél a lemezen. „A németországi árvizek és az erdőtüzek Dél-Európában és Törökországban megmutatták, hogy mennyire sürgős lépéseket tenni.” – mondta el a zenész. – „De nem csak ezen a területen. A világon egyre nagyobb problémát jelent a béke fenntartása. A nemzetközi fegyverkereskedelem és a magánszemélyek által birtokolt fegyverek száma egyre emelkedik. Sok országban egyre nagyobb problémát jelent a kiskorúak között lezajló fegyveres erőszak, sok esetben iskolákban is. Emellett ismeretlen számú gyermekkatona is háborús eseményekben vesz részt számos országban.” Ezt a témát a Kids And Guns című dal dolgozza fel. Nem kérdéses: Udo Dirkschneider egy igazi kozmopolita, aki a világ bármely szegletében otthon van és képes meglátni az összefüggéseket. Zenei tekintetben is igyekszik nemzetközi felfogást elfoglalni. Ennek megfelelően a Game Over egy kortalan, bárki által jól értelmezhető heavy metal lemez, melynek dalai pontosak, ütősek és erőteljesek. Lendületes riffek, pontosan felépített, sodró basszusok és meggyőző súlyosság jellemzi a lemezt. A zenekar európai turnén mutatja be az új lemezt, több előzenekar kíséretében. Budapesten november 15-én lépnek fel, a Barba Negra Red Stage színpadán. a Livesounds bemutatja: Game Over Europe Tour 2022

2022. november 15.., kedd 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

U.D.O. koncert + vendégek

Belépő: early bird jegyek 7500 Ft, normál elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8900 Ft

Jegyek kaphatók a rock1 és a tixa weboldalakon