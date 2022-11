Férfikiadás a MusicalPluszon

A hölgyek nagy örömére, ezúttal csupa férfi fellépője lesz a rendezvénysorozatnak, advent második vasárnapján. Borbély Richard, Egyházi Géza, Horváth Dániel, Kocsis Dénes, és Molnár László előadásában hangzanak el népszerű musical részletek és popslágerek.

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a MusicalPlusz tematikus előadása, a Férfikiadás. Ezúttal öt kiváló musicalszínész szórakoztatja majd a nézőket. Az adventi időszakban megszokott karácsonyi hangulatú műsortól eltérően, idén formabontó, kalandos tematikájú műsorral készülnek a fellépők.



Borbély Richárd leginkább a Madách Színház színpadán látható, pár hete debütált Az Operaház Fantomjában Raoulként. A Nyomorultakban Máriust, a Rocksuliban Dewey Finnt alakítja, A tizenötödik című történelmi magyar musicalben pedig Kazinczy Lajos alakját formálja meg nagy sikerrel. Ezek mellett ifjúsági előadásokban is játszik a teátrumban, mint a Ludas Matyi vagy a Négyszögletű kerek erdő. A Budapesti Operettszínházban A Szépség és a Szörnyeteg című musicalben változik szörnyetegből királyfivá. A 6SZÍN Teátrumban az Egyedül nem megy című Presser Gábor életéről szóló zenés darabban egy igazai magyar rocksztár bőrébe bújik.

Richárd maga is dalszerző, mindig készül valami különlegességgel a MusicalPluszra. Most például Michael Jackson Man in the Mirror slágerének akusztikus átdolgozásával, de más meglepetést is tartogat a nézők számára.



Egyházi Géza különleges hangjával varázsolja el a nézőket, emellett egyedi humorát is megcsillogtatja, frappánsan poénos műsorvezetésével sokszor csal mosolyt a jelenlévők arcára. Oszlopos tagja a PS Produkció által színre vitt előadásoknak, főszerepet játszik a Sakk, a We Will Rock You, a Sztárcsinálók musicalekben és a Vámpírok bálja Krolock grófjaként borzolja időről időre a kedélyeket.

A Madách Színházban a Macskák (Old Csendbelenn), Nyomorultak (Javert felügyelő) és A tizenötödik (Haynau tábornok) előadásokban látható.

A Rómeó és Júlia musicalben Verona hercegét alakítja.



Horváth Dániel sajnos keveset látható budapesti színpadokon, most valamelyest pótolja ezt az űrt és énekel a legnépszerűbb musicalek ikonikus dalaiból.

2014–2017 között a Pesti Broadway Stúdió tanulója, a Budapesti Operettszínház előadásainak rendszeres szereplője volt. A Budapesti Operettszínházban játszott legfontosabb szerepei: Tybalt (Rómeó és Júlia), Axel von Fersen (Marie Antoinett), Aschley Wilkes (Elfújta a szél). 2021-től a Turay Ida Színház társulatának művésze.

A Szegedi Szabadtéri Játékokon a Titanic musicalben Thomas Andrewst, a Titanic tervezőjét alakította. A Veszprémi Petőfi Színház Mozart! előadásában Colloredo hercegérsek összetett karakterét formálta meg nagy sikerrel.

Kocsis Dénes a hölgyek körében az egyik legnépszerűbb musicalszínész, aki végtelen repertoárral rendelkezik, amit minden alkalommal be is bizonyít.

Jelenleg a Budapesti Operettszínházban az István a király (István), a Hegedűs a háztetőn (Mótel K. szabólegény), a La Mancha lovagja (Sancho), a Veszedelmes viszonyok (Valmont vikomt) és a Szegény Dzsoni és Árnika (Szegény Dzsoni) előadásokban látható. A Pesti Broadway Stúdió elvégzése után olyan főszerepekben tűnt fel, mint Rómeó (Rómeó és Júlia), Wolfgang Mozart (Mozart!) Chris (Miss Saigon), András (Menyasszonytánc), Rudolf (Rudolf), Tony (West Side Story), Dorian Gray (Dorian Gray), Bakszén (Ördögölő Józsiás). Zenés szerepei mellet prózai darabban is bizonyít, ilyen a Játékszínben A vád tanúja.

Molnár László hosszú kihagyás után ismét fellép a MusicalPluszon! Ő a Jekyll és Hyde musical magyarországi ikonja, összeforrt nevével a darab. A hazai ősbemutató rendezője és címszereplője is egyben. Sajnos már nem játssza ezt a szerepet, de most végre ismét elénekli a musical ikonikus dalait.

Nevéhez fűződik a Musical Színház megalapítása, amely évekig működött és olyan ikonikus előadások kerültek ki a keze közül, mint a már említett Jekyll és Hyde, az Evita vagy a Jézus Krisztus Szupersztár. Tagja volt a Győri Nemzeti Színháznak, itt játszotta el a musicalirodalom egyik legszebb férfi főszerepét, Jean Valjeant (A Nyomorultak). Többször vendégszerepelt a szolnoki Szigligeti Színházban, itt rendezte meg a Vörös Pimpernelt és a darab egyik főszerepét (Marcier (Chauvelin segédje) el is játszotta. Jelenleg a Madách Színházban a Mamma Mia! musicalben Harry Bright szerepét alakítja.



A MusicalPlusz - Férfikiadás december 4-én 14:00 órai kezdéssel a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ („Pataky”) (Szent László tér 7-14.) színháztermében kerül megrendezésre.

A rendezvénysorozat következő előadása februárban 26-án lesz, a decemberi rendezvényen már vásárolhatók rá kedvezményes belépők.

Jegyek kaphatók a helyszínen, a tixa és a jegy.hu rendszerében valamint a musicalplusz@gmail.com címen.

[2022.11.20.]