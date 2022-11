Megérkezett a Helló Angyalok - Ez a dal lehet az idei év karácsonyi slágere! A TV2 Star Academy tehetségkutatójából megismert Kertész Iván fülbemászó, vidám karácsonyi dallal rukkolt elő. A fiatal tehetség nemrég megjelent második albumának egyik meghatározó dala a slágergyanús "Helló Angyalok" című szerzemény, ami kapott egy cuki videóklipet is az NKA támogatásával. Egy új színfolt ez az alkotás a magyar karácsonyi zenei palettán. Kertész Iván egy a szoljon.hu hírportálnak nemrégiben adott interjúban elmondta, hogy a "Helló Angyalok" című száma picivel különlegesebb, mint a többi, kifejezetten karácsonyi dal. Iván azt is elárulta , hogy már koratavasszal leforgatták hozzá a videóklipet: "Furcsa volt húsvétkor a szenteste hangulatába csöppenni, de jó volt a munka, nagyon megszerettem a dalt."- mesélte Iván, akinek a forgatás alatt sikerült összeszednie egy kiadásos megfázást is: "A munka több helyszínen zajlott, az egyik egy fűtetlen raktárhelyiség volt. Egy szál ingben igen hűvös volt, egy pár napig ágynak is döntött a meghűlés, de mindettől függetlenül megérte.” Az Adventi időszakban – a megszokott karácsonyi zenék mellett - hangolódjunk az Ünnepre a különleges hangú tehetség slágergyanús, videóklipes dalával: [2022.11.28.] Megosztom: