Kapcsolatok • C.A.F.B. (CAFB) Auguszt Bárió az első magyar énekes, akinek ez sikerült A Beatles rajongók Mekkájába, Liverpoolba hívták meg az Ad studio frontemberét, Auguszt Báriót, akit a Páratlan páros és az Álmaimban Amerika előadójaként ismer az ország. 8 koncert 5 nap alatt, mindez egy eseményen, Liverpoolban, köztük a legendás Cavern Clubban, ahol Bárióék kétszer is felléptek mindvégig tomboló sikertől övezve, ez az ott töltött napok összegzése.



A feszített tempó mellett az is nehéz volt a fiúknak, hogy a koncerteken csak 15 perc állt rendelkezésre a színpadra való le- és felpakolásra. A koncertek már délben elkezdődtek, az utolsó koncertet hajnali fél háromkor adták a srácok.



A minden év augusztus utolsó hetében megrendezett programon minden a Beatlesről szól, idén 70 zenekar vett részt az eseményen, ahol a koncertek mellett előadások és bolhapiac is található. Érkeztek előadók Chiléből, Argentínából, Japánból, Dániából, Finnországból, az USA - ból és Bárióék egyetlenként Magyarországról, egészen pontosan Magyarországról és Ausztriából, hiszen a szólógitáros Thomas osztrák.



Báriót a Beatles szeretetével még hetedikes korában Kaposváron fertőzte meg Gál Gábor barátja, aki ezúttal basszusgitárjával kísérte el Báriót. A doboknál pedig az az Ősze Gergő ült, aki pár éve Báriót hívta meg a Bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetemre vendég fellépőnek növendék koncertjére, ahol a karmester az a Stewe Sidwell volt, aki többek között a Bohemian Rhapsody film vagy Robbie Williams zene producere is.



Bárió és zenekara, az Auguszt Bario Band óriási sikert aratott Liverpoolban, még a koncertekre íródott angol nyelvű saját dalaikat is kitörő örömmel fogadta a közönség.



Az utazásból még csak most kezdenek feleszmélni Bárióék, de már a 2024-es Beatleweekre készülnek a legnagyobb energiával. [2023.10.11.]

