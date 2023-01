Figyelemfelkeltő kisfilmet kapott az OM Felnőttél című dala A tavaly november elején megjelent Töredék albumhoz elkészítette utolsó klipjét a Vijaya Gauranga das gitáros vezette OM, ezáltal a nagylemez minden dala elérhető kisfilmként is a videómegosztón. Ezúttal a dallamos refrénnel bíró, karcos, dinamikus Felnőttél című tétel kapott mozgóképes támogatást. VGD a dal megszületéséről:

"Fellegi Ádám (This Calling, BTS, In' Lakesh, Newborn, ex-Mantra) régi barátom, mostanában sűrűn találkozunk, hol ő segít nekem az OM anyagokon, hol én veszek fel neki cuccokat a végtelen számú projektjének. Erre az albumra ezt a dalt kaptam tőle: megírta, feljátszotta, sőt a szövegét is ő írta. Végül az éneket átengedte Lőrincz Zolinak (Flúg, Rebelfools), akinek ez lett az egyik fő kedvence a lemezről. Tőle származik a klip alapötlete, hogy az énekszólamok külön jelenjenek meg képileg is."







A Töredék a harmadik nagylemeze a még 2010-ben indult, majd egy hosszabb szünet után közel három éve újra aktív formációnak.



A Töredék album az online felületeken.

OM kiadványok a H-Music shopban.



