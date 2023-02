Európai turné alatt forgatta vadonatúj klipjét Karsai J. András Mi történik egy város különböző pontjain, amikor éjfélt üt az óra? A1 című nagylemeze Midnight című dalához készített videóklipet Németországban az Andrew J.K. művésznéven zenélő Karsai J. András színész, énekes-dalszerző, pantomimművész, aki nemrég tért haza A Szépség és a Szörnyeteg című Disney musical német nyelvű turnéjáról. Andrew J.K., vagyis Karsai J. András első nagylemeze, az A1 2020 tavaszán jelent meg, és három magyar, valamint nyolc angol nyelvű dalt tartalmaz. Korábban szövegvideó készült a Chris Lawyerrel közös Ajtók című dalhoz, amit a Tópart című dal videóklipje követett, melyhez az előadó az édesanyja, Karsai Gizella énekesnő-pantomimművész akvarell festményeit használta fel, a Walk című dal videóklipjének felvételei pedig két év alatt hat országban készültek. 2021 nyarán a Pride alkalmából rendezett rövidfilmet a Dear Fear című szerzeményéhez a félelem és a kirekesztés ellen. A 'Midnight' (Éjfél) című dal egy mély lüktetésű, misztikus hangulatú pop ballada, melyben egy éjszakai körkép tárul elénk egy városról és annak lakóiról, ezáltal egy pillanatra részévé válhatunk a legkülönbözőbb életutaknak, élményeknek. A dalszövegekre kiemelten nagy hangsúlyt fektető művész tollából ezúttal is izgalmas sorok születtek. A klasszikus szerkezettől eltérően csak a dallamban van visszatérő refrén, a sorok majdnem mindenütt más történetet mesélnek és mozaikként áll össze egy zenei festmény az éjszakáról. A dalhoz készült videó helyszíne a gyönyörű németországi kisváros, Baden-Baden, ahol spontán inspiráció hatására született meg az alkotás. „Évek óta terveztem a dal videóklipjét, azonban a megvalósításhoz szükséges anyagi tőke előteremtéséig félretettem a projektet. Történt aztán, hogy kisebb kihagyás után visszatértem A Szépség és a Szörnyeteg című musical turnéjára, melyben a kezdetektől játszottam, és amely előadás 12 év alatt, 850-szer aratott sikert Európa-szerte. Karácsony előtt pár nappal Baden-Baden-ben sétáltam előadás előtt, ami az egyik kedvenc városom a hangulata miatt is, illetve a turnén az ensemble szerepek után 2017-ben itt debütáltam Lumière, a gyertyatartó szerepében, ami azóta is a legkedvesebb szerepeim közé tartozik. Megálltam egy templom előtt, megszólalt a harang, körbenéztem a kis utcákon és jött egy érzés, hogy ez a dal otthona. Új ötleteim születtek, majd megtapasztaltam milyen, amikor az élet megteremt minden „hozzávalót”, és kezedben a lehetőség, hogy „főzz egy jó vacsorát”. Nagy Kriszta, akivel gyerekkorunk óta ismerjük egymást közös pantomimes múlt kapcsán, a szomszéd városban lakik, hobbi fotósként is alkot és kölcsönadta a kameráját, valamint vállalta az asszisztensi feladatokat. Amire nem jutott idő, azt másik nap rögzítettük telefonnal. Sok apró történetet szerettem volna ábrázolni mind az utcákon, mind kvázi bekukucskálva egy kávézó, vagy nappali ablakán. Csodálatos művész kollégáimnak megtetszett az ötlet és vállalták a szerepeket. Leitner Lilla, Pyka Alexandra, Sz. Nagy Ildikó, Széles Flóra, Török Fanni, Bardóczy Attila, Kercsó Attila és Kocsis Tamás láthatóak a videóban, gyönyörű pillanatokat teremtve. A vágást több előző klipemhez hasonlóan jómagam készítettem, az operatőri munkákat és fényelést pedig a film- és zenekészítőként is alkotó Indrei Ábel, akivel a turnén ismerkedtem meg. Izgalmas kísérletezés volt, hogy miként tudjuk a legjobbat kihozni az adottságokból és egymásból, majd minden összeállt és egy igazi szeretetteljes, spontán munkafolyamatként létrejött a videó.” - mesél Andrew J.K. az alkotófolyamatról A Midnight című dal zenéjét és szövegét Karsai J. András írta, a hangszerelés Somogyvári Dániel munkája, akivel ez a 4. közös alkotásuk. ANDREW J.K. szakmai pályafutása röviden Karsai J. András a szülei, Karsai János és Karsai Gizella nyomdokain szintén pantomimművészként kezdte pályafutását mint előadó, majd saját társulatot és előadásokat létrehozva mint rendező és művészeti vezető.

Zenés színész végzettséget szerzett a Madách Színház színészképző stúdiójában, a Magyar Táncművészeti Egyetemen pedig modern táncos és próbavezető szakon diplomázott. Nővérével, Karsai Veronikával megalapították a Mimage Pantomim Színház társulatot.

Számos színházban, többek között a Thália Színházban, a Madách Színházban, a Vígszínházban, valamint tévésorozatokban és filmekben láthatta a közönség. Kilenc évig volt a Budapesti Operettszínház társulatának tagja, játszott német nyelven Németországban, Ausztriában, Svájcban és Luxemburgban a Budapesti Operettszínház, BB Promotion, és a Pentaton Művész- és Koncertügynökség koprodukciójaként létrejött Disney: A Szépség és a Szörnyeteg című előadás turnéján. Jelenleg szabadúszó színészként dolgozik, az elmúlt években többek között az Inversedance társulat előadásaiban, valamint a Turay Ida Színházban volt látható zenés és prózai szerepekben egyaránt.

A könnyűzenei életben Andrew J.K. művésznéven alkot énekes-dalszerző-dalszövegíróként. Művészi produktumait teljes egészében komponálja meg, saját szerzeményeihez készülő videoklipjeinek, színpadi produkcióinak rendezője és koreográfusa is egyben. Első dala Ultimate címmel jelent meg, ezt követte a Keep on Smiling, melynek exkluzív klippremierje a Music Channel zenecsatornán volt, ahol bekerült a legtöbbet játszott dalok közé. A dalhoz készült videó a Sláger TV által szervezett 7 vezér klipverseny döntőse lett. Harmadik, Splendor Avenue című dala szintén a Music Channel csatornán debütált. Ezt követte a Hívlak című szerzeménye, majd elkészítette Iron Shield című első koprodukcióját az egyik legismertebb magyar dj-producerrel, Chris Lawyerrel. Második közös daluk, az On My Knees Chris Lawyer 'Societé' című nagylemezén jelent meg először, hivatalos klippremierje 2019 májusában volt. 2020-ban megjelent A1 című első nagylemeze. [2023.02.19.]