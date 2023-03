Elindult a Petőfi-felhő projekt című nyílt pályázat A Magyar Kultúráért Alapítvány megbízásából a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. nyílt pályázatot hirdet. A Petőfi Felhő Projekttel a legendás poéta, hazafi és forradalmár születésének 200. évfordulójára emlékezünk, és lerójuk tiszteletünket az irodalmi munkássága előtt. A pályázat célja – Petőfi Sándor költészetének ünneplése mellett – olyan magyar nyelvű, saját, új, bármilyen zenei stílusú (kivéve komolyzene) dalok létrehozásának és előadásának támogatása, amelyek a megadott listában szereplő, Petőfi Sándor által írt vers szó szerinti részletét (minimum négy sor) vagy teljes szövegét tartalmazzák.



Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint: „Jókai Mór tudósításából tudjuk, hogy 1848. március 15-én Petőfi Sándor többször elszavalta a Nemzeti dalt, viszont estére már dallamot is szereztek rá, és este a színházban már énekelték is. Azt is tudjuk, hogy Petőfinek sok versét dalként ismerték, akár még úgy is, hogy nem tudták, ki írta a »dalszöveget«. Örülnék, ha visszatalálnánk a szavalható és énekelhető költészethez, jobb lenne tőle a világ. Ezért fontos számunkra a Petőfi-felhő-pályázat.”



Egy pályázatban egy dalra lehet alkotói támogatást igényelni bruttó 600 000 forint értékben.



Egy magánszemély maximum három dalra nyerhet támogatást bruttó 1 800 000 forint értékben.



A pályázók kétféleképpen dolgozhatják fel az általuk kiválasztott verset:



1. A vers minimum négy sorának szerepelnie kell a dalban, melyhez a dalszerző(k), szövegíró(k) további kiegészítő szövegeket írnak. Az idézet(ek)nek szó szerint kell tartalmazniuk a Petőfi Sándor-vers részletét.

2. A teljes verset megzenésítik.



Pályázatot nyújthat be olyan magyarországi vagy felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki, horvátországi, szlovéniai magát magyarnak valló, a pályázat benyújtásakor 18. életévet betöltött magánszemély, aki a felhívás megjelenését megelőzően legalább egy éve tevékenykedik a zeneiparban, zenei formáció tagja vagy önálló előadó, és igazolni tudja, hogy minimum egy évvel a felhívás kiírása előtt megjelent legalább egy ISRC-kóddal rendelkező zeneműve.



Az elkészített dalnak stúdióminőségű felvételnek kell lennie.

A hangfelvételre vonatkozó technikai specifikáció:

▪ 192Kbit/s 48khz vagy 320Kbit/s 48khz mp3 hangfájl;

▪ maximum 25 MB méret;

▪ minimum 2:30 és maximum 3:50 perces időtartam.

A dal szövegének középpontjában tartalmi szempontból a kiválasztott Petőfi Sándor-versnek vagy annak szó szerinti idézetének, idézeteinek kell lenniük.



A nyílt pályázat keretösszege 120 millió forint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A részletes pályázati kiírás itt olvasható.

A pályázatokat a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. a Magyar Kultúráért Alapítvány megbízásából hirdeti meg.

A pályázatok benyújtására a Kulturális Pályázatok Támogatáskezelő Rendszerén (KPTR) keresztül van lehetőség.

