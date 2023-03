Kapcsolódó cikkek • Campus 2023 - Itt vannak az első nevek! Kapcsolatok • Campus Fesztivál Parov Stelar Debrecenben - Jön a Campus jubileum Immár a tizenötödik Campus Fesztiválra készül Debrecen. Ebből az alkalomból szinte napra pontosan 12 évvel az első látogatása után Marcus Füreder, azaz Parov Stelar visszatér a debreceni Nagyerdőre. Az 1920-as évek jazzhangzását elektronikus zenével vegyítő ‘electroswing’ stílus elsőszámú úttörője zenekarával, július 21-én érkezik a jubileumi Campusra. Ausztria legismertebb művészének külföldi karrierje Magyarországon indult el, azóta évről-évre eljön hazánkba, ráadásul nem először jár Debrecenben, 2011-ben már a fesztivál nagyszínpados fellépője volt. A Campusra látványos, vizuális élményekben gazdag, lélegzetelállító műsorral készül, melyhez tökéletesen eredeti és összetéveszthetetlen hangzás, jellegzetes zenei világ párosul majd. Ezzel kialakult a Campus idei nagyszínpadának headliner-sora, Parov Stelar mellett a német sztár-dj Robin Schulz, valamint a sanzon, a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia díva, ZAZ is az idei fesztivált erősíti. Mindkét előadó listavezető, slágereiket milliók követik és hallgatják világszerte, Schulz július 20-án, míg Zaz július 22-én lép fel a fesztiválon. A világsztárok mellett néhány további izgalmas nemzetközi előadó neve is nyilvánossá vált. A Campuson lép fel André Tanneberger - közismert nevén ATB - a német DJ fenomén, aki a '90-es évek óta folyamatosan a nemzetközi elektronikus zenei szcéna elitjébe tartozik. Jön Kelet-Európa legőrültebb rappere, az észt származású Tommy Cash, az ukrán stoner-rock ikon Stoned Jesus zenekar, a technot élő hangszerekkel és pszichedelikus rockkal és blues-zal vegyítő angol Kerala Dust, valamint a dance-díva Minelli, aki 2021-ben a ’Rampampam’ című slágerével azonnal feliratkozott a nemzetközi slágerlistákra. A Campus Fesztivált idén tizenötödik alkalommal rendezik meg, a jubileumi évre a szervezők számos extrával és meglepetéssel készülnek. A hat legnagyobb zenei programhelyszín felhozatala immár napi bontásban elérhető, ebből is kirajzolódik, hogy a Campus a legváltozatosabb és legbevállalósabb zenei kínálatú fesztivál lesz, amely a populáristól az undergroundig minden ízlést kielégít. Tavalyhoz hasonlóan önálló színpadot kap a Z generáció kedvenc stílusirányzata, a hiphop, a rap és a trap világa. Egyedülálló módon kiemelt helyszínen várja a látogatókat a rock- és metalzene a hazai színtér állócsillagaival, élő rock-, metal- és blueslegendákkal és új tehetségekkel. A csemegékben bővelkedő zenei kínálat mellett az egyéb művészeti ágak iránt érdeklődők sem fognak unatkozni, összesen négyszáznál is több program szerepel a kínálatban. A 2023. július 19-én kezdődő jubileumi rendezvény négy este páratlan nagyerdei környezetben, az ország legjobban felszerelt és legárnyékosabb fesztiválhelyszínén várja majd a látogatókat. A Campus ma már Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseménye, amelyre az indulásakor még csak mintegy 27 ezren, tavaly pedig összesen már 116 ezren látogattak el. A rendezvény az évek során folyamatosan bővült. Sokan emlékezhetnek még rá, hogy 2001-ben Vekeri-tó Fesztiválként indult az esemény, majd 2007-ben - elnyerve az Egyetemisták és Főiskolások Országos Találkozójának (EFOTT) rendezési jogát - már sokkal nagyobb léptékben valósult meg a Debrecentől néhány kilométerre található Erdőspusztákon. 2008-ban még ugyanezen a helyszínen, de már Campus Fesztivál néven várta a látogatókat, 2009-ben pedig a Nagyerdőre költözött és azóta a Debreceni Egyetemmel karöltve, Debrecen városának támogatásával (a járványhelyzettel terhelt 2020. év kivételével) minden nyáron egyre több és több ember számára biztosított biztonságos, színvonalas és felszabadult kikapcsolódási lehetőséget. A tizenötödik Campus Fesztivál részletes programja.

Kedvezményes bérletek és napijegyek március 31-ig. Campus Fesztivál [2023.03.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.03.29.]

gazda szolgáltatás [2023.03.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu