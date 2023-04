Tripla jubileum 2023 Leslie Mandoki életében. Leslie Mandoki stúdiója 40 éves, a Mandoki Soulmates 30, és 20 éves együttműködési évfordulót is ünnepelnek a Audi&Volkswagen Group-pal. Leslie Mandoki, a magyar származású világhírű zeneszerző és producer, Európa legnagyobb autó magazinjától, az Auto Bildtől figyelemreméltó elismerésében részesült az Audi&Volkswagen AG zenei igazgatójaként töltött 20 éves évfordulójuk alkalmából. Az Auto Bild kiemeli Leslie művészi sokoldalúságát és zenei kreativitását, amivel hozzájárult az Audi és Volkswagen márkák emocionális imázs kialakításához. Leslie 2003-ban csatlakozott az Audi & Volkswagen Group-hoz, és azóta is folyamatosan azon dolgozik, hogy a zene és az autóipar közötti kapcsolatot szorosabbá tegye. Mandoki tevékenysége olyan területeket is felölel, mint a filmzenék, az autó-show-k, a nagy világbemutatók világsztárokkal és az elektromobilitás hangzási esztétikájának megteremtése. Évente több mint 280 reklám,-rövidfilmet, zenét komponált, valamint megtervezte és előadta az Audi és a Volkswagen óriási show-jait a világ számos pontján, mint például Shanghaiban, Pekingben, New Yorkban, Detroitban, São Pauloban, Los Angelesben, Párizsban, Genfben, Frankfurtban és más világvárosokban…. Itthon kedvesen tudják, hogy Leslie zenés-autós kapcsolata több mint 22 éve indult, amikor Lionel Richie-nek készített zenei hangzást az SL Mercedes autókhoz. Mostanra már Ő a felelős komponista és hangzás dizájner az Audi Wellcome music-ért és az összes Volkswagen elektromos autóban megtalálható (külső- belső) hangzásáért. „Mindig is érdekeltek az autók …azok zenei hangzásai, és nagyon büszke vagyok, arra, hogy pesti srácként az Audi - Volkswagen AG zenészekét hozzájárulhatok az autóipar és a zenei ipar közötti kreatív művészi kooperációjához.”-nyilatkozta Leslie- "Amikor az Audinak írtam a 100. születésnapjára egy szimfóniát odajött hozzám: Karl-Heinz Rummenigge... (pont Wolfgang Porsche barátom mellett ültem) hogy gratuláljon, és azonnal fel is kért, hogy írjam meg az FC Bayern himnuszait, de ez már egy másik történet..." Leslie egyedülálló látásmóddal rendelkezik arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet az autóiparban az élményt a zenével kombinálni. [2023.04.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.04.03.]

