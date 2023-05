Dalok a The Dark Side of the Moon prizmájából a csillagos ég alatt Idilli fesztivál hangulat: ókori romok, napnyugta és legendás dallamok várják május 12-én pénteken az Aquincum Polgárvárosi Amfiteátrumba érkező közönséget. De nem csak a környezet lesz lenyűgözően egyedi, hanem az alkalom is: a legnagyobb progresszív alapvetés világhírű albuma, a The Dark Side of the Moon fél évszázadát ünnepli a Keep Floyding zenekar. A koncert első felében olyan dalok elevenednek meg, melyek szervesen kapcsolódnak a Hold sötét oldalához - zeneileg, tematikában vagy harmóniáiban kötődnek az 1973-ban megjelent, első pillanattól fogva elsöprően sikeres nagylemezhez. Tulajdonképpen ez az út a legendához, így az első felvonás neve The Road to The Dark Side lett. Majd rövid szünet után, a hatalmas fákkal ölelt antik maradványok között megérkezünk a kereken ötven esztendős, mégis időtlen remekműhöz. Az emberiség örökérvényű problémáival foglalkozó anyag a rocktörténelem fontos mérföldköve, így a jubileuma mindenképpen méltó emlékezést érdemel. S bár a Keep Floyding már két évtizede tolmácsolja a brit ikon fantasztikus életművét a hazai rajongóknak, ez a koncert most mégis több, mégis más lesz, hiszen itt egy teljes album kel új életre, monumentális díszletek között. Ráadásul a különleges alkalomra tekintettel, hogy ez a zenei csoda valóban generációról generációra öröklődhessen, a koncertre érkező 14 év alatti gyerekek felnőtt kísérettel ingyen léphetnek be! Keep Floyding // The Dark Side of the Moon 50

2023. 05. 12. Aquincum Polgárvárosi Amfiteátrum

