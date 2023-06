Minden rendben - új dal és klip Veréb Tomi tollából A 'Minden rendben' egy könnyed, nyári szerelmes dal, amit az ember (reményeink szerint) első hallgatás után örömmel dúdol az autóban és persze, ha bármilyen hétköznapi beszélgetésben elhangzik: 'Minden rendben'. Tamás magánéletében hosszú út- és önkeresés után most boldog és kiegyensúlyozott időszak köszöntött be, amely egy új szerelemnek is köszönhető. Legújabb dalában ezt az érzést önti szavakba és zenébe, szeretné üzenni a Világnak: "már minden rendben". A dal videoklipje igazi kuriózumnak számít, tekintve, hogy vágás nélkül, egyetlen snitben lett rögzítve. Az 'egy snites klipek' felvételét rendkívüli tervezés előzi meg, ugyanis több, mint 3 percen keresztül minden történésnek és körülménynek, valamint a stábnak és a szereplőknek is tökéletes összhangban kell dolgoznia. A különleges film helyszínéül az alkotók a festői szépségű Káli-medencét választották, amely tökéletes környezetnek bizonyult a 'Minden rendben' életérzés vizuális visszatükrözéséhez. A dal Veréb Tomi 'Sparrow' előadásában jelenik meg, amely művésznév új zenei dimenziókba emeli az innentől megjelenő dalokat, elválasztva ezzel a korábbi rádiós sikerektől és persze a zenés színház világától. Veréb Tamás színészként, énekesként az utóbbi 10 évben számtalanszor bizonyította rátermettségét és méltó helyét a showbusiness világában. 2016-ban a Sztárban sztár című televíziós showműsor nyerteseként új fejezet kezdődött szakmai életében. Dalszerzői tevékenysége 2018 nyarán vette kezdetét, amely évről évre egyre inkább kibontakozik, saját előadói célra írt szerzeményekben és más előadók számára írt slágerekben. A dal hangszerelését és masterjét (Tamás legnagyobb örömére) Vámos András, alias Naz Beat fémjelzi, akinek számos munkái közül csak a három legbeszédesebbet említem:

-Follow the Flow: Nem tudja senki

-Tarány Tamás: Most így a jó

-Majka x Curtis x Király Viktor: Füttyös [2023.06.08.] Megosztom: