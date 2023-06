Kapcsolódó cikkek • Dobai Attila – "A Hold minden nap Róluk mesél” Új stílusban, sokunk által megélt helyzetről szól Dobai Aty új dala 2023. június 27-én jelent meg Dobai Aty legújabb dala, mely egy sokunk által megélt helyzetről szól. A „Fake friends” őszinte és bátor hangvételen állít görbe tükröt. A célja, hogy megmutassa a hallgatónak, hogy nincs egyedül és felnyissa a hallgatók szemét, hogy merjenek lépni és kiszállni egy egyoldalú barátságból. A dal megszületéséről, az alkotófolyamatról és a miértekről beszélgettünk Atyval. Milyen céllal és kinek íródott ez a dal? Ezzel a dallal egy újabb témát szerettem volna kiírni magamból, egy olyan dolgot, amit észleltem az utóbbi években a környezetemben és nagyon zavart. Sajnos iszonyatosan naiv vagyok és túlságosan hamar szavazok bizalmat az embereknek, ezzel esélyt adva arra, hogy kihasználjanak és átverjenek. Amióta észleltem ezeket próbálok erre tudatosan figyelni. Ez a dal azokról a ,,fake friendekről" íródott, akik az utóbbi években átvertek, cserben hagytak csak akkor kerestek, ha kellett nekik valami, segítségre volt szükségük. Szeretem őszintén és nyíltan kiírni magamból ezeket, másképp nem látom értelmét. Biztos vagyok benne, hogy ,,sajnos" mindenkinek volt már tapasztalata hasonló élményben, szóval, ha meghallja a dalt be fog ugrani egy személy, aki átverte őt. Kikkel dolgoztál együtt a dal megszületésén? Akárcsak az előző dalomnál ennél is Pribelszki Norbival dolgoztam együtt. Igaz, még csak ez a második közös dalunk, de azt hiszem elkaptunk valami olyan fonalat, hogy egy levegővételből, egy gondolat foszlányból tudja, hogy mit akarok az adott dalban visszaadni. Miért érzed különlegesnek ezt a dalt? Azért, mert őszinte és bátor! Akárcsak én! (nevet) Régen nagyon sokáig el tudtam húzni egy nem őszinte barátságot és nem mertem nyíltan beleállni, ha azt éreztem, hogy egyoldalú a kapcsolat. Most már sokkal tudatosabb vagyok, ha azt érzem egy idő után, hogy csak én fektetek energiát egy barátságba elengedem... az élet túl rövid, hogy ilyeneken időzzek. Egy jó barátságnak fifty-fifty alapon kell működnie, mindkét fél ugyanannyi energiát és időt kell beleadjon, különben, ha nem kapunk vissza is belőle előbb vagy utóbb el fog fáradni az adott kapcsolat. Van esetleg kedvenc pillanatod az alkotófolyamat kapcsán? Van! Több is. Az egyik ilyen pillanat az azt hiszem most már rituálé lesz nálunk. Valamiért mindig hajnalban fejezzük be Norbival a dalokat, utána mindig hazadobom őt kocsival, nagyjából pont annyi időre lakik a stúdiótól, hogy pont belefér egy dal meghallgatása. Ilyenkor szoktuk max hangerőn meghallgatni a végleges dalt és nyugtázni, hogy újra sikerült valami különlegeset alkotni. A másik ilyen pillanat a klipforgatás volt, aminek az volt a különlegessége, hogy egy kamu barátokról szóló dalt az igaz barátaimmal forgattam le... furi tudom... Ők voltak azok. akik megértették, hogy számomra milyen fontos ez a dal és azonnal jöttek önzetlenül segíteni. Az egész klipet 4 óra alatt vettük fel és olyan csodálatos hangulatban telt amire nincsenek szavak, senki nem volt feszült, senki nem volt ideges, egy jó hangulatú, kreatív ám gyors forgatás volt, aminek a végén elégedetten álltam, hogy ez jobban nem is sikerülhetett volna. Milyen az első körös fogadtatása? Egyelőre nem sokan hallották, csak azok akik a klipforgatáson részt vettek és egy-két nagyon közeli barátom. Mindenki kiemelte, hogy becsülik a bátorságomat, hogy egy ilyen témához ilyen nyíltan és őszintén mertem nyúlni. És azt is megjegyezték, hogy megint egy újabb oldalamat ismerhették meg, ugyanis nem számítottak tőlem egy ilyen laza stílusú dalra. [2023.06.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.27.]

