Színes nagylemezzel tér vissza a Riverside Pályafutása eddigi legszínesebb nagylemezével tér vissza ősszel a Riverside: a lengyel progresszív rockzenekar szeptember 24-én mutatja be a budapesti Barba Negrában ID.Entity című albumát. Az elmúlt 20 évben a lengyel Riverside tisztes hírnevet épített ki magának: több mint 700 koncerttel a világ körül, 7 nagylemezzel, két minialbummal, két koncertfelvétellel a zenekar progresszív rockzenei színtér első számú képviselőjévé vált. Eddigi legnagyobb sikerük a 2018-as Wasteland, ami aranylemezes státuszba került, hazai pályán a slágerlista élére is feljutott, és a sajtóban számos helyen szerepelt az év legjobb lemezei között. Népszerűségük csúcsán ütött be a koronavírus-járvány, ez azonban nem törte meg a zenekart: 2022-ben újult erővel indultak koncertezni, és egy friss lemezt is rögzítettek. Az ID.Entity-n idén januárban jelent meg, és a rajta hallható zene éppen olyan színes, mint maga a borító. Konceptalbumként készült az anyag, jól lehet nem lineáris, hanem egy téma köré szerveződő: a krízisról és az identitás kereséséről szól. A zenekar közlése szerint az album ezt a keresést mutatja be: „ezekben a folyamatosan változó időkben magát a keresést mi egy stílusában változatos, változó zenei hangulatok egyvelegeként képzeltük el. Ez annak a teljes lendülettel megváltozó időnek a tükörképe, amelyben élünk.” Az ID.Entity tehát nem egyszínű, mint a rozsdás Wasteland, vagy kék, mint a Love, Fear and the Time Machine, vagy esetleg piros, mint az Anno Domini High Definition. Hanem színes. Ha vinyl lemezként képzeljük el, akkor pedig természetesen egy színes pöttyökkel tarkázott kiadvány – ez az egyik formátum, amiben az album megjelent. Az új kiadvány és ez az év újabb mérföldkövet hozhat a Riverside életében, és éppen ezért személyesen is fontos a tagoknak. Mindenkinek elég volt az elmúlt évek bánatából és a gyászból. A 20 éves közös munka után a zenekarnak is szüksége volt az újjáéledésre és a friss levegőre. Éppen ezért igyekeznek elszakadni a korábbi, szomorú lemezektől – persze a melankólia nem tűnik el a dalokból. Az új lemez tehát egy új korszak, egy új évtized kezdete. A Riverside tavasszal és nyáron az Egyesült Államokban, majd Észak-Európában turnézott, ősszel pedig a kontinens többi része is sorra kerül. Budapest a turné nyitóállomása lesz: a lengyelek szeptember 24-én játszanak a Barba Negra Red Stage-en. a Livesounds bemutatja: ID.Entity European Tour

2023. szeptember 24. vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Riverside koncert

Belépő: normál elővételben 10.990 Ft, a koncert napján 11.990 Ft.

Jegyek kaphatók a tixa és rock1 oldalon, illetve a Ticketportal hálózatában. [2023.08.15.]