Ismert rock- és metálzenészek tisztítják meg Újbudát Nem mindennapi akciónak lehet tanúja az, aki szeptember 13-án az Dürer Kert fele jár: ezen a szerda délutánon ugyanis több ismert hazai underground zenész segít majd esztétikusabbá varázsolni az újbudai kultklubot övező utcákat. A Rock the Planet – zenészek a bolygóvédelemért kampánysorozat és a Dürer közös kezdeményezése tulajdonképpen csupán ennyiről szól: összeverbuválni egy rakat zenészt, no meg persze a zenéért rajongó közönséget, hogy együtt lépjenek egy jó ügy érdekében. A Rock the Planet kampány neve már ismerősen csenghet az elmúlt évekből annak, aki az antimainstream zenei világban és környezetvédelmi témákban is mozgolódik: a 2021 nyarán indult baráti, civil kezdeményezés, amiben zenészek és zeneipari dolgozók mutatják meg különböző izgalmas projecteken keresztül, hogy mennyire menő dolog vigyázni a környezetünkre. Építettek már óriás halat a Dunából halászott szemétből az A38 Hajónál, de árverezték el hazai előadók kedvenc ruhadarabjait a fenntarthatóság jegyében, vagy gyártottak hangszert hulladékból, a Művészetek Völgye fellépőivel. Most pedig az egyik legikonikusabb budapesti underground szórakozóhellyel karöltve, többek között olyan zenekarok társaságában kapják össze a szemetet a 11. kerület egy részén, mint a Holy Chicks, a Red Swamp, a Komodo, a DARKMESS, vagy éppen az Auraleak, és persze esti bulijuk előtt az Antares csapata is besegít. A bolygósimogatás után ugyanis koncertet ad a többek között a Dalfutárból is ismert kvartet, majd Somló Pali DJ setjére indulhat a bugi hajnalig. Időpont: 2023. szeptember 13. szerda, gyülekező 16:00 órától Helyszín: Találkozási pont a Dürer Kert, ahonnan megindul a 11. kerületi terep- vagy inkább szemétszemle [2023.09.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.11.]

gazda szolgáltatás [2023.09.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu