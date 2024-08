Ezt a Jelszót ne hagyd ki!

Prieger Szabi interjú (AnimaSongs

Nagyon izgalmas színfolt vagy és voltál mindig a magyar könnyűzenei életben. Hogyan zajlik Nálad az alkotói folyamat? Előbb a szöveg vagy a zene születik meg?

Mindig a zene! Én egy hagyományos dalszerző vagyok, fogom a gitárom, aztán írok egy dalt, többnyire "halandzsa" szöveggel...Ezután a szöveg megalkotása már egy sokkal lassabb, "tudományosabb" folyamat! Az Anima legnagyobb slágereit is mindig egy szál gitáron vagy billentyűs hangszeren írtam, és szerintem sokan mások is így tesznek. Mivel az Anima egy mindig is elektronikus tánczenekar volt, az alapdalok komoly hangszerelési átalakuláson estek át. A „68” például akusztikus bossanovának indult, és a „Csinálj Gyereket” is latinos beütéssel keletkezett. Mindig szerettem akusztikus hangszereket használni, Most azonban pont arra figyeltünk a producer társammal, Varga Györggyel, hogy ezek jelenléte minimális legyen.



Baromi jó lett a szólóalbum, gratulálunk!. Izgalmas harmóniák, analóg szintik, minimalista, de mégis nagyszerű stílusjegyek. Miért döntöttél úgy, hogy a kevesebb, néha több hangszerelési módszert választod?

Ez egy abszolút tudatos választás volt. Producer társammal jutottunk erre a felismerésre. Meg persze kellettek a korábbi sok évtizedes lemez készítési tapasztalatok. Sokszor választottuk azt az utat az Animával, hogy amit lehet "belehangszerelünk" a dalokba. Most is úgy indultam neki, hogy egy akusztikus, nagyzenekaros lemez lesz, de az első dal munkálatainál tettünk egy teljes fordulatot a leegyszerűsítés felé. Nekem bejött ez az újfajta metodika. Groove, bassline, az akkordokat sejtető minimál szinti és a tetején a férfi és női vokál. Végülis ez lett a recept! A dalok egyszerű elektronikus hangszereléssel lettek felépítve, alig néhány hangszeres sávval. Mondhatni, túl sok minden nincsen bennük, csak sok lélek. Mindig arra törekedtem, hogy a dalaim érzéseket keltsenek. A zene az akkor jó, ha érzéseket kelt.”



Hogyan látod Magyarországon jelenleg az electro-pop zene helyzetét, szerinted több a lehetőség vagy kevesebb, mint pár évvel ezelőtt?

Mindenhol és mindenben kevesebb lehetőség van. Sajnos. Ennek persze vannak anyagi, meg generációs, társadalmi okai is... Amikor a 90-es évek közepén elkezdtem foglalkozni a zenéléssel egy sokkal nyitottabb, befogadóbb zenei világ volt mind zenekari, mind közönség szempontból. Ez általánosan igaz szerintem, így az electro-pop műfajra is.



Mivel készülsz az idei nyáron? Melyik fesztiválokon léptek majd fel



A fő csapásirány koncertek szempontjából az AnimaSongS lesz. A szólólemez mellett szerettem volna egy aktívan koncertező zenekart is, mivel a szólóprojekttel nem tervezek turnézni, az AnimaSongS pedig kifejezetten egy koncertzenekar, amiben, mint zenész veszek részt. Az Anima klasszikus korszakát idézzük vissza, autentikusan ugyanabban a hangszerelésben és felfogásban. Ezzel talán egy kis hiányt tudunk enyhíteni azokban, akik rajongtak a régebbi dalainkért. Persze számomra is nagy kérdés, hogy mennyire érdemes visszatekinteni és nosztalgiázni, de abban biztos vagyok, hogy ez sok ezer embernek volt fontos annak idején.

Az önálló lemez azért fontos, hogy megmutassam, most mi van bennem, az Anima SongS pedig azért, hogy megmutassam milyen dalok voltak régen bennem. Az Anima Sound System szerves része az életemnek, zenei szempontból a legfontosabb, semmiképpen nem akarnám, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez egy Anima Sound System-pótlék. Sokkal inkább az időszakot szeretném megidézni, ami tudom, hogy sok embernek hiányzik, köztük nekem is.



Mikorra várható új klipes dal?



A szóló lemezem kapcsán eddig két klip készült el a Jelszó és A városban dalokhoz! Tervezem, hogy az év végefelé még kijövök eggyel, ez pedig nem lesz más, mint a lemezindító Sokszor. Ez a dal először gitáros dream-popnak indult, majd a végén egy trendi eurodisco cucc lett…Én magam különben imádom a 80-as évek végi italo és euro disco dalokat. Annak idején sokat hallgattuk az Ö3 Hitparade című műsorát. Ott ez a feeling alap volt. Fiatalabb éveimben nagy Pet Shop Boys rajongó voltam is, egyszer játszhattunk is előttük a Sziget nagyszínpadán. Emlékezetes este volt. Ezt a hangulatot próbálom visszaadni majd a klipben is!

[2024.08.28.]