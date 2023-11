Részegen Nagy Dáviddal Hat számos EP-vel jelentkezett a Pokolgépből és Totális Metálból (is) ismert Nagy Dávid. Lemezbemutató koncert is lesz. A dalok nagy része a Kényes Foltok korszakból származik. Dávid itt mutatkozott be először énekesként, előtte gitárosként és szövegíróként jeleskedett a Pokolgépben. Az idő múlásával érettebben, keményebben szólnak a Kényes Foltok dalok.



A Részegen című dalban Szekeres András (Junkies) vendégeskedik, igazi bőrdzseki-szagú punk rock lett belőle. A hangszerelés dús, Dávid jókat gitározik, énekel, teszi a dolgát, alapos munkát végzett.



Dávid ritkán ad zenekaros koncertet, az egy szál gitáros fellépések is közel állnak a szívéhez és egyéniségéhez. Az elmúlt években rendszeresen fellép az EFOTT fesztiválon, ahol bensőséges tábortűz hangulatot varázsol játékával.



November 17-én azonban kőkeményen a húrok közé csap a Nagy Dávid Band tagjaival (Tiszai Vivien - dob, Peschka Krisztián – basszusgitár, Dénes Viktor – gitár) a budapesti Robotban. Jegyek



A lemezbemutató koncert vendégzenekar szerepét a szemtelenül fiatal srácokból álló Street Sixteen tölti majd be, érdemes tehát korán érkezni.



Nagy Dávid első szólólemeze 2017 márciusában jelent meg "Hangos lesz" címmel a HammerWorld mellékleteként, ezzel országos ismertségre tett szert. A lemez szövegcentrikus rockzenéje hol egy szál gitáros, hol zenekaros formában szólalt meg azóta élőben az ország különböző pontjain. 2022-ben koncertlemez örökítette meg a bulik hangulatát. A most megjelent EP-re felkerült a márciusban debütált A hely királya önéletrajzi ihletésű szerzemény is. [2023.11.10.] Megosztom: