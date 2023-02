Kő, papír, olló - Keresztény Tamás: „Boldog és izgatott vagyok egyszerre” 2023. április 13-án tartja a Pesti Magyar Színház legújabb színházi nevelési előadásának premierjét, mely a Kő, papír, olló címet viseli. Az produkció rendezője a teátrum társulatának tagja, Keresztény Tamás, aki a tavalyi évadban bemutatott Szárazság című TIE előadásban is nagy szerepet vállalt. Barátság, bizonytalanság, jövőkép… Pass Andrea Kő, papír, olló című írása a pályaválasztás viszontagságait járja körbe, méghozzá teszi ezt a megszólítani kívánt fiatalok nyelvén. A Magyar Színház legújabb előadása a középiskolásokat megcélozva hív közös gondolkozásra a jövő homályos kérdéseinek világába. Az előadás aktualitásáról, a produkció megszületéséről, karakterekről és a mondanivalóról beszélgettünk a darab rendezőjével, Keresztény Tamással. Kezdjük mindjárt a legelején. Te a teátrum társulatának egy igen foglalkoztatott tagja vagy, a tavalyi évben bemutatott Szárazság című TIE előadásban testközelből kipróbálhattad a színházi nevelés ezen formáját. Hogyan jött a lehetőség, hogy megrendezd a Kő, papír, ollót? Régi vágyam volt, hogy ezt az anyagot megrendezzem. Látva a Szárazság sikerességét, kollégáimmal felvetettük a színház vezetősége felé az ötletet, hogy egy újabb színházi nevelési előadással készüljünk. Szerencsére azonnali támogatást kaptunk ezen a téren és el is kezdődhetett a projekt részletes kidolgozása, előkészítése és színpadra állítása. Nagyon hálás és sokoldalú lehetőség ez. Boldog és izgatott vagyok egyszerre. Említetted, hogy régi vágyad volt foglalkozni ezzel az anyaggal. Bevezetnél minket a darab és ezzel az eredeti mű történetébe? A történet egy gimnáziumban játszódik, ahol három végzős barát utolsó tanévét látjuk. Rengeteg bizonytalanság, félelem, feszültség érződik a karaktereken. Három teljesen különböző családi háttér elevenedik meg. Szerintem ez egy fontos téma. Emlékszem még, hogy én milyen riadt voltam végzősként, és erről senkinek nem mertem beszélni. Remélem, hogy az előadással tudunk majd egy kicsit enyhíteni a diákok érzelmi hullámvasútján. Ennek érdekében a nézők az előadás utána egy feldolgozó drámafoglalkozáson fognak részt venni. Az előadás és a foglalkozás komplexitása remek lehetőség lesz arra, hogy a diákok kieresszék magukból a félelmeiket. Ha azt sikerülne elérni, hogy a nézőink megérezzék azt, hogy nincsenek egyedül a homályos gondolatokkal; hogy amit éreznek, teljesen normális..., hogy más is ezt érzi…, akkor boldog leszek. Igazán izgalmas és valóban aktuális projektnek hangzik. Hol tart most a folyamat? Az elmúlt hetekben meglehetősen sok egyeztetésen vagyok túl. Van egy szervezés része a dolognak: próbaütemezés, beosztások…. Szerencsére a művészeti titkárság rengeteg mindent levesz a vállamról. Egyeztettem Bartos Letíciával, aki az előadás látványáért felel. Pezsdítő érzés volt, hogy egy irányba indult el az agyunk, és hogy azonnal olyan ötletei voltak, hogy fejben már láttam is benne a boldog színészeket próbálni. Szalai Ádámmal több ízben találkoztunk. Ő a feldolgozó drámafoglalkozást fogja megalkotni, és a színészeket felkészíteni. Ádámmal sokszor dolgoztunk már együtt, nagyon érti a dolgát. A folyamat összeállásának és a projekt megszületésének egyik kulcsfontosságú állomása a színészek kiválasztása volt. Kik alakítják majd a karaktereket az előadásban? Ahhoz, hogy az előadást sokszor játszhassuk, minden szerepet kettős szereposztásban próbáljuk be. Nagy Petra és Péteri Lilla játssza Nati szerepét. Lilla azonkívül, hogy a kollégám és a színpadon napi szinten dolgozunk, találkoztunk már olyan munkafolyamatban, amelyben rendezőként voltam jelen. Elég jól értjük egymást. Petrával is sokszor dolgoztam már együtt, rendezőként is ismerem, hoztunk létre ketten előadást..., mondhatni kipróbált dolog ez is. Jaskó Bálint és Kocsis Gábor kollégáim alakítják Tomi karakterét. Bálintnak van tapasztalata ebben a műfajban, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó fog működni ebben az anyagban is. Gábort szintén volt már szerencsém rendezni. Vele már-már ilyen „félszavakból is” viszonyunk van. Keri karakterét Eszenszky Gergővel csináljuk. Gergő az egyik fiatal kollégám. Nagyon tehetséges srácnak tartom, nagyszerű a hozzáállása a munkához. Várom velük a közös munkát!



