Visszatért a Házasságon innen, házasságon túl előadás a Magyar Színházba Nézői kérésre és a Magyar Színház Társulatának legnagyobb örömére a 2023/2024-es évadtól újra színpadon látható Háy János: Házasságon innen, házasságon túl című házasságdrámája a Sinkovits Imre Színpadon. A Magyar Színház 2008. november 2-án tartotta Pinczés István rendezésében a Házasságon innen, házasságon túl ősbemutatóját. A téma örökzöld: a boldogságot keresi mindenki. Férfiak és nők, férjek és feleségek, barátok és barátnők. Recept nincs, igen, mindenki másképp csinálja. A darab ellenállhatatlan iróniával tart tükröt elénk. De, ki a hibás, ha torz a tükörkép? Pavletits Béla (Feri) „Az általam megformált karakter, mondhatni a darab főszereplője, ez az Ő története. A darab során különböző képekben, időugrásokkal mutatjuk be egy (vagy több) párkapcsolat több stációját. Szó esik a szeretővel való boldog harmóniáról, a feleséggel való összeveszésről és kibékülésről, változatos életutakról… Háy János valahogy nagyon ráérzett ezeknek a fájdalmas, de mégis humoros érzelmeknek a megjelenítésére, így mindegyik jelenetben van pár olyan mondat, amit az ember az életben is tud idézni.” Az előadás során több színész is beállt az előadásba, ami mindig nagy kihívás és egy izgalmas feladat. Kovács Vivien és Péteri Lilla erről meséltek: Péteri Lilla (Gábor szeretője, Kati barátnője) „Számomra mindig egy adrenalinlöket minden szerepátvétel és beállás, hiszen egy olyan szerepbe kell beállnom, amit valaki már felépített és ebbe kell beleformálnom magamat. A tér nem ismeretlen számomra, és a kollégáim sokszor emlegetnek úgy, hogy a „Sinkovitsos színész”, mert viszonylag sokat játszom ezen a színpadon.” Kovács Vivien (A lány, Gyuri szeretője) „Az idei évadtól a Lány szerepét veszem át a darabban. Úgy tűnhet, hogy ez egy kicsi szerep, azonban nagy kihívás, hiszen például sírnom kell a színpadon, miközben egyedül vagyok egy szűk térben. Meg kell találnom a teremtő magányt ahhoz, hogy ez sikerüljön. Pont azért szeretem ezt a darabot, mert úgy érzem, hogy sokkal mélyebbre kell ásnom magamban, mint az előző feladataim során, illetve a nézők közelsége is egy nagyon jó atmoszférát teremt, ami egy újfajta energiát ad.” A darab 15 éve hatalmas sikerrel és folyamatos teltházzal menetel előre a Magyar Színházban. Ennek egyik kulcsa, hogy a darab valóban mindenkinek szól. Barsi Márton (Gábor, ügyvéd) „Úgy gondolom, hogy kamaszkortól felfelé mindenkinek látnia kellene ezt az előadást. Olyan kifacsartan mutatja be az emberi kapcsolatokat, és azok mérgező verzióját, hogy abból nagyon sokat lehet tanulni. Megmutatjuk, hogy mit és hogyan ne csináljunk!”



Jegyvásárlás Szöveg: Farkas Kitti – Pesti Magyar Színház

Fotók: Juhász Éva – Pesti Magyar Színház [2023.11.19.] Megosztom: